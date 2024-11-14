Kuzey Makedonya'dan Türk yatırımcılara çağrı: Yatırım yapmaya davet ediyoruz

Burada çalışan kişiler sizlersiniz. Sizler bu ülkede kalan ve onları burada tutmak için mücadele ettiğimiz işçilerin maaşlarını sağlayan kahramanlarsınız. Elbette kanun ve anayasa çerçevesinde size yardım etmek istiyoruz ve yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ortaklık ve dürüst bir ilişkimiz olsun. Türk yatırımcıları memnuniyetle karşılıyoruz, onları mümkün olduğu kadar çok sayıda gelmeye, buraya yatırım yapmaya, stratejik öneme sahip projelere birlikte yatırım yapmaya davet ediyoruz.