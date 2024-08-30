Türkiye'den Kuzey Makedonya ordusuna askeri ekipman hibesi

"Türkiye'den gelen bu hibe, halklarımız arasındaki gerçek ve kalıcı dostluğu bir kez daha kanıtlıyor. Ordumuzun kapasitesinin güçlendirilmesine ve dolayısıyla ittifakın barış, güvenlik ve istikrarının güçlenmesine olanak sağlayacak bu hibeden dolayı, Makedon halkı ve ordusu adına Türk halkına ve devletine teşekkür ediyorum."