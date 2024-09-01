Bir tatilden daha fazlası: Kuzey Kıbrıs

Fantastik filmlerde zamanın aniden durduğu sahneler vardır. Trafik, evler, eşyalar ve dahası olduğu gibi kalır. Bu kurgunun gerçeğe en yakın halini bulabileceğiniz bir yer var. Kuzey Kıbrıs’taki Kapalı Maraş bölgesi. 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı ve sonrasındaki siyasi gelişmelere bağlı olarak kapatılan şehirde hayat adeta durmuş. Bir zamanlar, Akdeniz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, doğunun Las Vegas’ı olarak anılıyor, Hollywwod yıldızlarının tercih ettiği tatil bölgesi olarak biliniyordu. Hollywood filmlerine konu olacak hikâyesi ve hayalet şehir görünümüyle şehir ziyaretçilerine çok şey vadediyor.





Ada Kıbrıs projesiyle turizm atağında

Kuzey Kıbrıs, turizmde tanıtım atağına geçti. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde ‘Ada Kıbrıs’ projesini başlatan Kuzey Kıbrıs, tüm dünyanın dikkatlerini adaya çekmeyi başardı. Kasım 2023’te planlanan ve Haziran 2024’te hayata geçirilen proje kapsamında Kuzey Kıbrıs’ın deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzelliklerinden gastronomisine, kültür ve kültürel varlıklarından misafirperverliğine kadar tüm turizm değerleri kapsamlı bir şekilde ele alınarak tanıtım filmleri çekildi. Başta Ana Vatan Türkiye olmak üzere İngiltere, Almanya, Rusya, Azerbaycan ve İskandinav ülkeleri gibi birçok ülkede tanıtım filmleri ülkenin önde gelen medya kanallarında yayımlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki turizm yatırımlarının artırılmasının hedeflendiği projeyle, adaya gelen turist sayısının 5 yıl içinde ikiye katlanması planlanıyor.





Eşine az rastlanır bir tecrübe

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun davetiyle bulunduğumuz Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı yakaladım. Sonda söylenecek şeyi başa almak gerekirse, Kuzey Kıbrıs deniz-kum-güneş turizminden daha fazlasını vadediyor. İnsan hikayeleri, Kıbrıs Türklerinin adanın her yerine sinen acıları, 1974 sonrasındaki mücadeleleri ve diğer onlarca farklı örnekle Türkiye’den gelen ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Bir o kadar düşündüren hikayesiyle Maraş’a adım attığınızda, örneğin 20 Temmuz 1974 günü neler yaşandığını hayalinizde canlandırabiliyorsunuz. Dönemin otelleri aynı halde bırakılmış. Bir binanın camında yıllar içinde erimiş perde, zamana direnen binalar, evlerin içinde olduğu gibi bırakılmış kanepeler ve dahası size o günlerde yaşananları gerçeğiyle yansıtıyor. Dünyada eşine az rastlanır bu deneyimi yaşamak için Kapalı Maraş’ın belli yerleri, 2020’den itibaren ziyarete açıldı. Sokaklarını gezerken bir binaya girmek veya 46 yıl önce aynen bırakılmış bir dükkanın içine girip eşyalara dokunmak istiyorsunuz. Yetkililer yaklaşmanıza izin vermese de tarihi bu kadar canlı yaşamak için bile yetiyor.





Bella Paıs’ten Akdeniz’e bir selam gönderin

Kapalı Maraş dışında, Girne bölgesine gidiyorsanız eşsiz sahilleri görebilir, Girne antik limanda güneşi batırabilir, yine aynı bölgedeki kafelerde zaman geçirebilirsiniz. Roma’dan bugüne kadar ulaşan ve yakın zamanda restore edilen Bellapais Manastırı’nı görmeden dönmeyin. Çevresindeki kafe ve restoranlar yanında Akdeniz’e kuş bakışı bir selam göndermeyi unutmayın. Eğer zamanınız olursa denize girilebilen ve Alagadi sahilinde Caretta Caretta ve Yeşil Kaplumbağa gözlemini ihmal etmeyin. Eşsiz bir tecrübe olacağı garantisini verebilirim.



