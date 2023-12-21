KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir

"Tam on bir yıl denediler. Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde devam eden soykırım gibi Kıbrıs'ta da dünya kör gözlerle baktı durdu. Kıbrıs Türkü'nün Ana Vatanı Türkiye vardı ama... İzin vermedi Türkiye ve Kıbrıs Türkü bu aşağılık etnik temizliğe. Herkes bilsin... Türkiye ve KKTC sonsuza dek ayrılmaz bir ittifak içinde bir ve beraber var olacak."