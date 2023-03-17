KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye Cumhuriyeti bu felaketin üzerinden gelebilecek güce sahip bir ülkedir

Tatar, bölgede incelemelerde bulundu. Afetzedelere 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Tatar, "6 Şubat hepimiz için büyük bir yıkım. Bu acıyı yaşayarak şu anda buradayız. O bakımdan Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz. AFAD merkezinde bu süre içerisinde olağanüstü şartlarda gayet iyi bir yönetim anlayışıyla buradaki bütün sıkıntıların aşılması için insanlarımızın tekrar bir ev ve yaşam bulabilmeleri için çaba var. Tüm bunları televizyonlardan ve haberlerden izliyoruz. Bugün de buradayız. Bu zor şartlarda bu süreci yıkımı yönetmek, tedbirler alabilmek acıları dinmesi için yapılanlar, gerçekten olağanüstü. Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği aşamada böyle bir yıkım karşısında bile kapasitesi ve tecrübesiyle farklı bölgelerden gelen valiler, belediye başkanlarının imdada yetişmesi ve bu bölgedeki insanların yaşamlarını devam ettirmesi için birlik sağlaması önümüzdeki aylarda gerek yeni konut yapımları gerek tedbirlerle birlikte çabalarını takdir ediyorum" dedi.