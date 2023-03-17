KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığı Rum yönetimini rahatsız etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ile dayanışma sergilemek amacıyla Ankara’da toplanan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’nde liderler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 14 Mayıs’taki seçimler için destek ve başarı dileklerini de ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde büyük ve onurlu bir yol kat ettiğini, dünyada söz sahibi olduğunu ve güç merkezine dönüştüğünü vurgulayarak, "Değerli kardeşimin daha uzun yıllar büyük katkıları olacak.” dedi.