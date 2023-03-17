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KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığı Rum yönetimini rahatsız etti

Ankara'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yer alması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) rahatsız etti. GKRY Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, KKTC bayrağının toplantıda kullanılması sebebiyle TDT'ye üye ve gözlemci devletler nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

00:53 . 17/03/2023 Cuma
AA
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi hatıra fotoğrafı

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi hatıra fotoğrafı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yer almasından dolayı rahatsızlığını Macaristan'a ileteceği ve Budapeşte'den izahat isteyeceği kaydedildi.

Rum basınında yer alan haberlerde, GKRY Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis, KKTC bayrağının toplantıda kullanılması sebebiyle TDT'ye üye ve gözlemci devletler nezdinde önleyici girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs, Macaristan'a dert yandı

Gotsis, KKTC’nin sembollerinin Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan yetkililerinin huzurunda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, bu nedenle önleyici girişimlere ek olarak, Güney Kıbrıs’ın duyduğu derin rahatsızlığın Budapeşte’ye aktarıldığını vurguladı.

Macaristan’dan izahat istendiğini ve konunun diplomatik yollardan ele alınacağını belirten Gotsis, konunun GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından, Macar mevkidaşına, AB Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde Brüksel’de yapılacakları görüşmede ileteceğini vurguladı.

Öte yandan, KKTC'nin TDT Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile temsil etmesi ve toplantıda bayrağının kullanılması GKRY basınında geniş yer buldu.

GKRY Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis

Rahatsız olan Rum kesiminden 'sahte devlet' algısı

GKRY'de yayın yapan ANT1 kanalı, konuyla ilgili haberinde, "Ersin Tatar, bu sabah Ankara’nın ev sahipliği yaptığı Türk Devletleri Teşkilatı’nın olağanüstü toplantısına katılan ülke liderleriyle birlikte, sahte devletin bayrağı önünde mutlu mutlu poz verdi." ifadelerini kullandı.

Rum kesiminde yayın yapan bir çok gazete de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın zirve toplantısında yaptığı konuşma sırasında mutlu göründüğü bilgisine yer verirken, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasında, KKTC'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü ile tanınması gerektiğini dile getirmesini sayfalarına taşıdı.



#Türk Devletleri Teşkilatı
#KKTC
#Güney Kıbrıs
1 saat önce
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KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığı Rum yönetimini rahatsız etti
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