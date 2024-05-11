Koç Üniversitesi öğrencilerinden Filistin'e destek eylemi: Zulme dur de!

Katil ve terör rejimi İsrail’in uyguladığı bu soykırım, bizlerde olduğu gibi maşeri vicdanda infial uyandırmış, başta Columbia ve Harvard üniversitelerinde olmak üzere ABD’nin diğer önde gelen üniversitelerine dalga dalga yayılarak barışçıl bir şekilde soykırım karşıtı protesto eylemleri başlamıştır. Ancak kendini özgürlükler ülkesi olarak tanıtan ABD hükümeti, Gazze’deki soykırımı kınayan üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine karşı orantısız bir güç ve şiddet ile müdahalede bulunmaktadır. Vicdan sahibi üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı ve işe son verme gibi yıldırma girişimleri, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak tarihe geçecektir.