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Koç Üniversitesi öğrencilerinden Filistin'e destek eylemi: Zulme dur de!

Koç Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı saldırılara tepki için Filistin'e destek eylemi yaptı. Üniversitenin Rumeli Feneri Kampüsü'nde düzenlenen protestoda, öğrenciler "Özgür Filistin", "Filistin halkı yalnız değildir", "Zulme dur de" yazılı pankartlar açtı, Türkçe ve İngilizce sloganlar attı. Yapılan açıklamada "ABD'de vicdan sahibi üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı ve işe son verme gibi yıldırma girişimleri, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak tarihe geçecektir" ifadeleri kullanıldı.

21:08 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:10 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Koç Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.
Koç Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

Koç Üniversitesi Öğrencileri'nin okul meydanında düzenlediği Filistin'e Destek Gösterisi'nde yapılan basın açıklaması şöyle:

Siyonist rejimin uzun yıllardır Filistin'de gerçekleştirdiği zulüm 8 ayı aşkın bir süredir artarak devam etmekte olup soykırıma varan bir boyuta ulaşmıştır. 7 Ekim’den bu yana terör rejimi İsrail tüm insanlığın gözü önünde; bebek, çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin 35 binden fazla masum insanı vahşice katletmiştir. Bu süre zarfında Gazze’deki tüm okullar, üniversiteler, mabetler ve hastaneler yerle bir edilmiş; on binlerce öğrenci, öğretmen, öğretim görevlisi, din adamı, doktor ve sağlık personeli şehit edilmiştir. Zalim İsrail, tüm bunlar yetmezmiş gibi, güvenli bölge olarak adlandırdığı ve 1,5 milyon insanın göç etmeye mecbur kaldığı Refah bölgesine, ABD hükümeti desteği ile yeni bir katliam planlamaktadır.

Başta masum Gazze halkına bu soykırımı yapanları lanetliyoruz. İnsan hakları ve özgürlüklerden yana olmak yerine zulme ve zalime destek verenleri ve seyirci kalanları şiddetle kınıyor, gücümüz nispetinde tüm mazlumların yanında olduğumuzu duyurmak istiyoruz.
Katil ve terör rejimi İsrail’in uyguladığı bu soykırım, bizlerde olduğu gibi maşeri vicdanda infial uyandırmış, başta Columbia ve Harvard üniversitelerinde olmak üzere ABD’nin diğer önde gelen üniversitelerine dalga dalga yayılarak barışçıl bir şekilde soykırım karşıtı protesto eylemleri başlamıştır. Ancak kendini özgürlükler ülkesi olarak tanıtan ABD hükümeti, Gazze’deki soykırımı kınayan üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine karşı orantısız bir güç ve şiddet ile müdahalede bulunmaktadır. Vicdan sahibi üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı ve işe son verme gibi yıldırma girişimleri, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak tarihe geçecektir.

Bizler Koç Üniversitesi öğrencileri olarak mazlumların haklarını savunma konusunda kendini sorumlu hisseden vicdan sahibi tüm akademisyen ve öğrencilerin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. İnsanlık onuru için tüm dünya liderlerini, Gazze’de yaşanan bu soykırımı derhal sonlandırmaya, barış yanlısı öğrenci ve öğretim üyelerine karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz. Koç Üniversitesi ailesinin üyeleri olarak herkesi bu insanlık dramına karşı tarihin doğru tarafında yer alarak insanlık namına duyarlı olmaya davet ediyoruz.



Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Karabük'te Yenişehir Camisi önünde toplanan Karabük Filistin'e Destek Platformu temsilcileri, ellerinde pankart ve dövizlerle Kemal Güneş Caddesi'ne kadar yürüdü. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını yapan İHH İl Başkanı İbrahim Şentürk, "Gazze'deki direniş, imanın ne büyük bir güç olduğunu, Batının bizlere sunduğu modern köleliğin karşısında sadece Allah'a kul olmanın ne büyük bir şeref olduğunu bizlere gösterdi." dedi. Şentürk, Gazze'de yapılan zulmü unutmamak ve unutturmamak adına toplandıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Gazze'yi gündemimizden düşürmeyelim. Bu soykırıma tepkimizi yaptığımız eylemlerle gösterelim. Dualarımızda kardeşlerimizi unutmayalım. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Eli kalem tutanlar bu davayı yazsınlar. Hitabeti güçlü olanlar bu davayı konuşsunlar. Herkes bir şey yapsın ama asla sessiz kalmayalım. Sessizlik, bu davaya yapılmış en büyük haksızlıklardandır. Sessizlik, Gazze'deki küçücük yavruların ölümüne de susmaktır. Buradan tekrar yüksek sesle ifade ediyoruz ki Mescid-i Aksa, Gazze ve tüm Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz." Grup, yapılan duanın ardından dağıldı. Yürüyüşe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa ve vatandaşlar katıldı.

Malmö'de on binlerce Filistin destekçisi İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını protesto etti

İşgalci İsrail'in, bu gece düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı, organizasyona ev sahipliği yapan İsveç'in Malmö kentinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan yaklaşık 30 bin kişi, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını istedi. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son" ve "Katil İsrail" şeklinde sloganlar attı. Burada yapılan konuşmada, 200 güne yakındır İsrail'in çocuk, bebek, yaşlı, kadın demeden Filistinlilerin üzerine bomba yağdırdığına dikkati çekilerek, soykırımcı İsrail'in Eurovision'a davet edilmesi de iki yüzlülük olarak nitelendirildi. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile bu gece TS 21.00'de düzenlenecek. Davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınması yasak.


#Koç Üniversitesi
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#Gazze
#Filistin
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