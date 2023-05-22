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Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemal Büyükyüksel AK Parti destekçilerini tehdit etti: Bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra

CHP yandaşları, seçimin ikinci turuna sayılı günler kala, AK Parti destekçilerine yönelik tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarına devam ediyor. Koç Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Kemal Büyükyüksel, Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımlarla AK Parti seçmenini tehdit etti. Büyükyüksel, "Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra. Diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz." dedi.

16:08 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemal Büyükyüksel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti seçmenine kin kustu.

Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemal Büyükyüksel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti seçmenine kin kustu.

Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gidecek. İkinci turda 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 49,51 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,88 oy alan Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.



CHP yandaşları, seçimin ikinci turuna sayılı günler kala, AK Parti destekçilerine yönelik tehdit ve hakaret paylaşımlarına devam ediyor.

Açık açık tehdit etti: Bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz

Son olarak Koç Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Kemal Büyükyüksel, Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımlarla AK Parti seçmenini tehdit etti. Büyükyüksel paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra. Diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz.
Ne olursa olsun, üzülmeyin arkadaşlar. Asıl sert mücadele şimdi başlıyor. Birbirimize sahip çıkıp kenetleneceğiz."


#Kemal Büyükyüksel
#Koç Üniversitesi
#28 Mayıs
#seçim
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