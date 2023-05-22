Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kemal Büyükyüksel AK Parti destekçilerini tehdit etti: Bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz bundan sonra

64 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İlk turda deprem bölgesinde en çok oyu deprem anından itibaren bölgede cansiperane çalışan Cumhur İttifakı aldı. Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na fark atmasını hazmedemeyen muhalefet yanlısı hesaplar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren depremzedelere hakaret edip küfürler savurdu. Savcılık ‘keşke daha çok ölseydiniz' deyip hakaret dolu paylaşımlarda bulunan hesaplar için soruşturma başlattı.