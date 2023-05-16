İnsanlığın bittiği an: Sandıkta hayal kırıklığına uğrayınca depremzedeleri hedef aldılar

Ayşegül Didem Doğan isimli bir Tiktok kullanıcısı da tehditkâr sözlerle, "Biz basar gideriz, hayatımızı kurtarırız. Diplomamız var, yabancı dilimiz var. Ama siz 'Deprem oldu, açız, bizim için para toplayın', al. Hiçbir şey yapmayız bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama" depremzedeleri hedef aldı. "Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanmazsak sonsuza kadar böyle" diyerek tehditler savurdu.