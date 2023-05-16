İnsanlığın bittiği an: Sandıkta hayal kırıklığına uğrayınca depremzedeleri hedef aldılar

Hakaret dolu paylaşımlara soruşturma
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ilk tur geride kaldı. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 14 Mayıs seçimleri sonrasında Yedili Masa yanlıları sosyal medyadan deprem bölgesindeki seçmenlere saldırmaya başladı. Deprem bölgesinde Erdoğan'ın fazla oy almasını hazmedemeyen muhalif hesaplar depremzedelere hakaretler yağdırıp 'keşke dahaçok ölseydiniz, beter olun, hakkımız haram olsun" diyerek yaptıkları yardımları geri istedi. 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği asrın felaketiyle ilgili yorumlar büyük tepki çekti.
Ayşegül Didem Doğan isimli bir Tiktok kullanıcısı da tehditkâr sözlerle, "Biz basar gideriz, hayatımızı kurtarırız. Diplomamız var, yabancı dilimiz var. Ama siz 'Deprem oldu, açız, bizim için para toplayın', al. Hiçbir şey yapmayız bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama" depremzedeleri hedef aldı. "Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanmazsak sonsuza kadar böyle" diyerek tehditler savurdu.
"Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla...Yazık"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremzedelere yönelik provokatif paylaşımlar yapan ve insanlık dışı söylemlerde bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.