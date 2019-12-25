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ADANA

Koca kent sele teslim oldu: İzinler iptal edildi, okullar tatil edildi yeni sağanak bekleniyor

Adana'da Yeşil Bulvar'daki DSİ'ye ait sulama kanalının aşırı yağışlar nedeniyle taşması sonucu Kozan Caddesi sular altında kaldı. Öte yandan polis telsizinden yapılan anonsla izinli personelin göreve dönmesi istendi. Kentte kriz masası oluşturulurken yağışların bugün de kuvvetli olarak devam etmesi beklenirken okullarda da bugün ve yarın eğitime ara verildi.

Haber Merkezi AA DHA
Adana'da sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı.
Adana'da sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı.

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'dan geçen DSİ'ye ait sulama kanalı taştı.

  • Bulvardaki araçlar mahsur kalırken, Kozan Caddesi'ne doğru ilerleyen sular PTT Evleri ve Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bazı evleri bastı. Buralarda mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

AA
Adana'da sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı.

Kozan Caddesi'ni su basarken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

  • Yoğun su birikintisi nedeniyle Mustafa Kemal Paşa ile Ege Bagatur bulvarlarının kesiştiği noktadaki köprü, çökme tehlikesi nedeniyle ekipler tarafından kapatıldı.

DHA
Adana'da caddeler sele teslim.

Öte yandan neredeyse tamamı sele teslim olan Levent Mahallesi’nde araçların tamamının su altında kaldığı görüldü. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastığı öğrenildi. Yaşamı felce uğratan sağanak yağışın iki gün daha devam edeceği belirtildi.

Öte yandan polis telsizinden yapılan anonsla izinli personelin göreve dönmesi istendi.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte dün geceden bu yana etkisini sürdüren sağanağa ilişkin, "Kriz merkezi oluşturduk ve sabah saatlerinden itibaren burada çalışıyoruz." dedi.

DHA
Adana'da caddeler sele teslim.

Demirtaş, yaptığı açıklamada kentte dün geceden bu yana sağanağın sürdüğünü, okullarda da bugün ve yarın eğitime ara verildiğini anımsattı. İlgili tüm ekiplerin su baskını ihbarlarını değerlendirdiğini belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

  • "Kriz merkezi oluşturduk ve sabah saatlerinden itibaren burada çalışıyoruz. İlgili tüm kamu kurumları çalışıyor. Meteoroloji de yağışın yarın da süreceğini öngörüyor. Biz kriz merkezindeyiz, ilgili tüm kamu kurumları vatandaşın mağdur olmaması için çalışıyor. Sağanak çok şiddetli ancak kent genelinde olumsuz bir durum, hakim olamadığımız bir problem yok."

DHA
Adana'da caddeler sele teslim.

SELE KAPILAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Adana'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D-400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı. Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı. Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi. Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

AA
Adana'da caddeler sele teslim.

BUGÜN İÇİN DE UYARI YAPILDI

Adana'daki yağışların bugün de kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana genelinde son 24 saatte görülen şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) sağanağın, bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam etmesi öngörülüyor.

  • Mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ila 70 kilogram daha yağışın gerçekleşmesi bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA
Adana'da caddeler sele teslim.

AA
Adana'da caddeler sele teslim.

AA
Adana'da caddeler sele teslim.

AA
Adana'da caddeler sele teslim.

AA
Adana'da caddeler sele teslim.

AA
Adana'da caddeler sele teslim.

AA
Adana'da caddeler sele teslim.

AA
Adana'da caddeler sele teslim.
Koca kent sele teslim oldu

Koca kent sele teslim oldu

İzinler iptal, okullar tatil edildi yeni sağanak bekleniyor.
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