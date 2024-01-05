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Kocaeli kırsalında hayat kolaylaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Muhtar Aktif Sistemi üzerinden aldığı talepleri anında işleme koyarak kırsalda hayatı kolaylaştırıyor. Bu kapsamda taleplerin etkin ve hızlı şekilde karşılanabilmesi için kurulan A Takımı 2023’te 2 bin 595 talebi çözüme kavuşturdu.

04:00 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 05:30 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kocaeli'de ekipler yoğun çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli'de ekipler yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında kent merkezinde olduğu gibi kırsalda da hayatı kolaylaştıracak yüzlerce hizmeti hayata geçirdi. Özellikle Muhtar Aktif Sistemi üzerinden alınan talepler anında değerlendirildi ve muhtarların mahalleri için istedikleri işler zaman kaybetmeden yerine getirildi. Bu sistemle Büyükşehir’e taleplerini bir dakika gibi kısa bir sürede ileten ve karşılığını hemen alan muhtarlar da 2023 yılında yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti her fırsatta ifade etti. Büyükşehir’in kırsaldaki hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için kurduğu A Takımı ekipleri, geride bıraktığımız yılda 80 farklı konu başlığı altında 2 bin 595 talebi yerine getirerek, çözüme kavuşturdu.


EN ÜCRA KÖŞELERE KADAR HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent merkezinde ne varsa kırsalda da olacak anlayışıyla vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet almaları için en büyük hizmet ortağı olarak muhtarları gördüğünü her fırsatta dile getiriyor. Büyükşehir ekipleri de, Başkan Büyükakın’ın talimatıyla mahallelerdeki sorunların çözümü noktasındaki talepleri birer birer yerine getiriyor. Bu amaçla kurulan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 2023 yılında Kocaeli genelinde muhtarlardan gelen talepleri anında müdahaleyle hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu. Kırsal mahallelerde taleplerin etkin ve hızlı şekilde karşılanabilmesi için kurulan A Takımı ekipleri de, hizmetleri kentin en ücra köşesine kadar taşıdı.


MUHTAR AKTİF SİSTEMİ

Kocaeli’de 472 mahalle muhtarlığına hizmet veren “Muhtar Aktif istemi”, muhtarların istek ve şikayetlerini anında iletmeleri açısından çok büyük kolaylık sağlıyor. Sistem üzerinden taleplerini interaktif olarak ulaştıran muhtarlar; ortak kullanım alanları, park ve oyun alanları, yol bakım ve onarım, parke ve kaldırım, su, altyapı ve kanalizasyon, cami, şadırvan, istinat duvarı, toplu taşıma ve ulaşım gibi isteklerini anında iletebiliyor.


#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#kırsal
#kent merkezi
#talep
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