Kocaeli ve Bursa'da DEAŞ operasyonu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan istihbari bilgiler doğrultusunda, 11 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ'a bağlı grupla hareket ederek, örgütün ildeki yapılanmasını oluşturmaya çalıştığı ve Dilovası ilçesinde bir dernek bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüttüğü belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen adreslere gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, A.P., K.A., S.T.A., M.A., N.A., İ.Ö., E.A., R.A., Ö.Y. ve D.Ç. isimli şüpheliler kentte, D.A. ise Bursa'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 2'si ruhsatsız 3 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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