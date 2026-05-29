Kocaeli'de ATV'yle bayram ziyaretinden dönen kadın ile oğlu dere kenarında ölü bulundu

İlçeye bağlı kırsal İrşadiye Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bayram ziyareti için gittikleri Mesruriye Mahallesi'ndeki yakınlarından ayrılarak ATV'yle evlerine dönmek üzere yola çıktı.

Bir süre kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD, UMKE ve gönüllü ekiplerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Şevketiye Mahallesi'nden geçen dere çevresinde anne ile oğlunu hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.