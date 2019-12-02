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KOCAELİ

Kocaeli'de bir evde yangın çıktı: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2. katında M.Ç'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada eve girmeyi başaran komşular, mahsur kalan 1, 5 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşi kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Eve giren komşular, mahsur kalan 3 çocuğu kurtardı.
Eve giren komşular, mahsur kalan 3 çocuğu kurtardı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan ev yangınında mahsur kalan 3 kardeş komşular tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2. katında M.Ç'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşular, evde mahsur kalan 3 çocuğu kurtardı

  • Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada eve girmeyi başaran komşular, mahsur kalan 1, 5 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşi kurtardı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Dumandan etkilenen bir çocuk, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada anne ve babanın yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

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