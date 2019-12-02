Kocaeli'de bir evde yangın çıktı: Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2. katında M.Ç'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada eve girmeyi başaran komşular, mahsur kalan 1, 5 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşi kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi 02 Aralık 2019, 20:20 Son Güncelleme: 02 Aralık 2019, 20:29 AA