Kocaeli’de zincirleme kaza: Dört araç birbirine girdi, üç kişi yaralandı

Kocaeli’de iki motosiklet, bir hafif ticari araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralanırken, araçlar adeta hurdaya döndü.
Kaza, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi mevki D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki motosiklet, bir otomobil ve bir hafif ticari araç olmak üzere toplam 4 araç kazaya karıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan yolcuyu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.