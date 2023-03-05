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Kocaeli'nin 12 belediyesi depremzedeler için seferber oldu: Haberi aldıktan bir saat sonra yola çıktılar

Kocaeli'nin büyükşehir ve 11 ilçe belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerde hizmetlerin aksamaması için seferber oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekiplerin deprem haberini aldıktan bir saat sonra yola çıktığını ve bölgeye giden ilk ekiplerden olduğunu belirtti.

23:13 . 5/03/2023 Pazar
AA
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından 1 saat içinde belediye ekiplerinin yola çıktığını, Kocaeli arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaşan ilk ekiplerden olduğunu kaydetti.


Büyükakın, ertesi gün yemek servisini hazırlamak için harekete geçtiklerini ve depremzedelere yardıma başladıklarını anlatarak, ilk ekibin Kahramanmaraş'ta kaldığını, ekiplerinin bir kısmını da Adıyaman'a gönderdiklerini dile getirdi.


Depremin üçüncü günü 8 ilçe belediye başkanı ve ekiplerle Hatay'a geçtiklerini belirten Büyükakın, Hatay'daki ekiplerin çadır kurma çalışmalarına başladığını söyledi.


Büyükakın, ilk etapta 800 personelin bölgeye gittiğini, şu anda 420 belediye çalışanının görevini sürdürdüğünü, psikososyal destek çalışmaları yapan ekiplerin aynı zamanda çadır kentin idaresine ve yardım malzemelerinin dağıtımına katkı sağladığını anlattı.


"Bölgeye destek çalışmaları devam ediyor"


Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasının önemine değinen Büyükakın, şunları kaydetti:


"Kalıcı çadır kent, konteyner kent ve yapmayı düşündüğümüz hastaneyle ilgili alan araştırması için perşembe gününden itibaren çalışmaya başladık. İki nokta tespit edildi. Bunlardan birinde çadır kentimizi kurmaya başladık, altyapısı tamamlandı. Şu an hizmet veriyor zaten. Yaklaşık 2 bin 500 civarında depremzedemiz o bölgede hizmet alıyor. Duşu, banyosu, sosyal marketi, çocuklar için oyun alanları, terapi alanları, eczanesi, doktoru, yani vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her şey var. Tabii şehrimizdeki gönüllülerin, bölgeye destek çalışmaları devam ediyor. Mesela berberler ve kuaförler odamız oraya geldi. Psikolojik destek açısından inanılmaz bir katkı."

Büyükakın, Antakya'da 54 yataklı bir hastane inşa edildiğini, bu hastanenin bölgeye uzun süre hizmet vermesinin planlandığını ifade etti.


Lojistik merkezinde depolanan yardım malzemelerinin kırsal kesimlere ve diğer bölgelere dağıtıldığını dile getiren Büyükakın, bölgelerden gelen talepler doğrultusunda yardımların ulaştırılmasına devam edildiğini kaydetti.


Büyükakın, "Çöp toplamayı yapabilen, su getirebilen, mazot ihtiyacını kendi karşılayabilen, jeneratörüyle elektriği tedarik edebilen, oradakilere yardım için gerekli olan ısınma, yemek ihtiyacını karşılayabilecek 'paket belediyeler' olarak bölgeye gittik." dedi.


Kartepe, Derince, Karamürsel, Çayırova, Gebze, Başiskele, Kandıra, Gölcük, Dilovası, Darıca, Körfez belediyelerinin görev dağılımı yaptığını dile getiren Büyükakın, bölgede çöp toplama, enkaz kaldırma, ilaçlama gibi rutin hizmetlerin koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü anlattı.


"Ticari hayatın canlanması için konteynerlerden çarşı inşa ediliyor"


Büyükakın, bölgede ticari hayatın bir an önce canlanması için konteynerlerden oluşan çarşılar inşa edildiğini vurgulayarak, çarşıların altyapı çalışmalarının da Kocaeli, Konya ve Bursa büyükşehir belediyelerinin de içinde bulunduğu bir organizasyonla yapıldığını söyledi.


Yaklaşık 15 gün kaldığı bölgeye yeniden gideceğini dile getiren Büyükakın, "Orada hem devletin ilgili bakanlıkları hem asker hem polis hem de sivil toplum kuruluşları, tam bir koordinasyon içinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak için el birliğiyle çalışıyor. Gerçekten büyük bir uyum var." ifadesini kullandı.



#Kocaeli
#Deprem
#Tahir Büyükakın
#Kahramanmaraş
#Hatay
13 dakika önce
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Kocaeli'nin 12 belediyesi depremzedeler için seferber oldu: Haberi aldıktan bir saat sonra yola çıktılar
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