Kocaeli'nin 12 belediyesi depremzedeler için seferber oldu: Haberi aldıktan bir saat sonra yola çıktılar

"Kalıcı çadır kent, konteyner kent ve yapmayı düşündüğümüz hastaneyle ilgili alan araştırması için perşembe gününden itibaren çalışmaya başladık. İki nokta tespit edildi. Bunlardan birinde çadır kentimizi kurmaya başladık, altyapısı tamamlandı. Şu an hizmet veriyor zaten. Yaklaşık 2 bin 500 civarında depremzedemiz o bölgede hizmet alıyor. Duşu, banyosu, sosyal marketi, çocuklar için oyun alanları, terapi alanları, eczanesi, doktoru, yani vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her şey var. Tabii şehrimizdeki gönüllülerin, bölgeye destek çalışmaları devam ediyor. Mesela berberler ve kuaförler odamız oraya geldi. Psikolojik destek açısından inanılmaz bir katkı."