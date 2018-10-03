Gündem Kocası tarafından bıçaklanan kadın Her evde olur bunlar
3. SAYFA

Hamile eşini 5 yerinden bıçaklayan adam serbest kaldı

Kocası tarafından bıçaklanan kadın: Her evde olur bunlar

İstanbul'da hamile eşini kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesiyle 5 yerinden bıçakladığı iddia edilen Yılmaz G.’nin tahliyesine karar verildi. Şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen müşteki Hülya G.,"Ne olur serbest bırakın. Ben eşime sonsuz güveniyorum" dedi.

Haber Merkezi IHA
Eşinin serbest bırakılmasını isteyen mağdur kadın, kocasının serbest kalmasının ardından sevinç gözyaşı döktü.
Eşinin serbest bırakılmasını isteyen mağdur kadın, kocasının serbest kalmasının ardından sevinç gözyaşı döktü.

Bahçelievler’de 28 Nisan 2017 günü yaşanan olayda Yılmaz G. 3 çocuğu ile birlikte kahvaltı yaptığı esnada hamile eşi Hülya G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca, kendisin aldattığını düşündüğü eşini 5 yerinden bıçakladı. Yılmaz G.'nin 'Eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz G. avukatıyla birlikte katılırken, müşteki eşi de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Mütalaada, tutuklu sanık Yılmaz G.’nin hamile olduğunu bildiği eşini yaşamsal tehlike geçirecek şekilde bıçaklayarak yaraladığı, bu nedenle gebe olduğu bilinen 'Eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

"Lütfen onu serbest bırakın"

  • Duruşmada mağdur olduğunu ve şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen Hülya G., "Çok mağduruz. Eşimin serbest kalmasını istiyorum. 2 senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde yaşanan şeyler bunlar. Eşim perişan ben perişan. Lütfen onu serbest bırakın" dedi.

"Sizlerden merhamet diliyorum"

Duruşmada savunmasını yapan Yılmaz G. ise "Eşimle bir sıkıntımız yok. Cezaevine geliyor görüşüyoruz. Evimin kirasını ödeyemiyorum. Çok pişmanım, üzgünüm. Sizlerden merhamet diliyorum" ifadelerini kullandı.

  • Davayı ara karara bağlayan mahkeme heyeti, şikayetten vazgeçilmesi ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine hükmetti. Tahliye kararına çok sevinen Hülya G., “Eşim ilk defa böyle bir şey yaptı. Ben eşime güveniyorum" dedi.

Doktorunu vurdu
GÜNDEM
Doktorunu vurdu

Hukuku tehdit ediyor

Hukuku tehdit ediyor

​ABD öfkesinin son kurbanı Uluslararası Ceza Mahkemesi oldu.
TSK paylaştı:Göreve hazır!

TSK paylaştı:Göreve hazır!

​Jet pilotunun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Talabani'nin izinde

Talabani'nin izinde

​Saddam döneminde işkence çekmişti, dün Cumhurbaşkanı seçildi.
Ekmeğe zam yok

Ekmeğe zam yok

İstanbul'da ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama.
150 bin kişininelektriğini çaldılar

150 bin kişininelektriğini çaldılar

Kaçak elektrik kullanımının bedeli 105 milyon lira.
Amerikan silahlarıyla saldırdılar

Amerikan silahlarıyla saldırdılar

10 yıl önce yaşanan o korkunç gece: Aktütün saldırısının gerçekleri.

Bilerekoynamıyorlar

Bilerekoynamıyorlar

​İsim vermeden F.Bahçeli 6 futbolcuya işaret etti.

Ceza yoksuistimal edilebilir

Ceza yoksuistimal edilebilir

Gündemde olan konkordato için önemli uyarı.
Kuş Cennetikuşa hasret kaldı

Kuş Cennetikuşa hasret kaldı

230 kuş türüne ev sahipliği yapan göl kurudu.
Şimdi dekargoya dadandılar

Şimdi dekargoya dadandılar

​Hırsızlık şebekesinin onlarca mağduru var.
Sürücüler yandı: Artık gören yazacak

Sürücüler yandı: Artık gören yazacak

Kuralları ihlal etmeden önce bir kez daha düşünün.
Öğrencilere müjde

Öğrencilere müjde

​Cumhurbaşkanı, yeni burs miktarlarını açıkladı.
Halef-selefin'hafriyat' atışması

Halef-selefin'hafriyat' atışması

Gökçek, Tuna'nın dünkü iddialarına cevap verdi.
İran istediBM ABD'yi durdurdu

İran istediBM ABD'yi durdurdu

ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili BM'den önemli karar.
Haftaya açıklanacak

Haftaya açıklanacak

Maliye Bakanı Albayrak: Spekülatif ataklar atlatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.