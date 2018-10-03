Kocası tarafından bıçaklanan kadın: Her evde olur bunlar

Bahçelievler’de 28 Nisan 2017 günü yaşanan olayda Yılmaz G. 3 çocuğu ile birlikte kahvaltı yaptığı esnada hamile eşi Hülya G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca, kendisin aldattığını düşündüğü eşini 5 yerinden bıçakladı. Yılmaz G.'nin 'Eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 17’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz G. avukatıyla birlikte katılırken, müşteki eşi de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Mütalaada, tutuklu sanık Yılmaz G.’nin hamile olduğunu bildiği eşini yaşamsal tehlike geçirecek şekilde bıçaklayarak yaraladığı, bu nedenle gebe olduğu bilinen 'Eşini öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

"Lütfen onu serbest bırakın"

Duruşmada mağdur olduğunu ve şikayetinden vazgeçtiğini söyleyen Hülya G., "Çok mağduruz. Eşimin serbest kalmasını istiyorum. 2 senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde yaşanan şeyler bunlar. Eşim perişan ben perişan. Lütfen onu serbest bırakın" dedi.

"Sizlerden merhamet diliyorum"

Duruşmada savunmasını yapan Yılmaz G. ise "Eşimle bir sıkıntımız yok. Cezaevine geliyor görüşüyoruz. Evimin kirasını ödeyemiyorum. Çok pişmanım, üzgünüm. Sizlerden merhamet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Davayı ara karara bağlayan mahkeme heyeti, şikayetten vazgeçilmesi ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine hükmetti. Tahliye kararına çok sevinen Hülya G., “Eşim ilk defa böyle bir şey yaptı. Ben eşime güveniyorum" dedi.