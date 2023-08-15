Kocatepe Camii'nde yapılan skandal fotoğraf çekimine iki gözaltı

Kocatepe Camii'nde yapılan skandal fotoğraf çekimi.
Bilal Kısa isimli yönetmen ile Ezgi C. isimli kadın model, Kocatepe Camii'nde cami adabından uzak kıyafetlerle poz vererek dini değerleri ayaklar altına aldı. Kısa tişört giyen ve verdiği pozlarda eteğini yukarıya çeken model başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı.
Cami içinde çekilen pozlar, sosyal medyada 'zıtların büyüsü' ifadesiyle paylaşıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii’nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resen soruşturma başlatılan Ezgi C. ve Bilal K.’nin gözaltına alındığını duyurdu.
Evde yapılan aramalarda ele geçirilen suç delillerine el konularak dijital materyallerine inceleme kararı verildi.