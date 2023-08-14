Kocatepe Camii'nde skandal fotoğraflar: 'Sanat' adı altında dini değerler ayaklar altına alındı

Tarihçi Murat Bardakçı, dini değerleri hiçe sayarak camide müstehcen poz veren tasarımcı Eda Taşpınar'a sert sözlerle tepki gösterdi. Ortada bir akıl zaafı, anlayış noksanlığı ve çatlaklık olduğun söyleyen Bardakçı, " Bu işin bence adli soruşturma değil, tıbbi ve psikiyatrik bir soruşturma olması gerekir. Aklı başında bir insan bu işi nasıl yapar? Bu şöhret merakı nedir? 3-5 beğeni alacağım diye böyle bir şey yapmak akılla alakalı bir şey değil." ifadelerini kullandı.