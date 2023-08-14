Kocatepe Camii'nde skandal fotoğraflar: 'Sanat' adı altında dini değerler ayaklar altına alındı

Kocatepe Camii'nde yapılan fotoğraf çekiminde dini değerler hiçe sayıldı.
Bilal Kısa isimli yönetmen ve adı henüz bilinmeyen bir model, Ankara Kocatepe Camii'nde skandala imza attı.
Camiye belini açıkta bırakan bir tişörtle giden modelin verdiği pozlarda eteğini yukarıya çektiği görüldü. Başörtüsü, takke ve tesbih ise aksesuar olarak kullanılarak dini değerler ayaklar altına alındı.
'Zıtların büyüsü'ymüş!
Paylaşımın altında skandal yorumlar: Dinde ayıp olmaz
Sanat adı altında İslam'ı hedef alan ikili, paylaşımın altına gelen yorumlarda da dini değerle alay etti.
İşte skandal fotoğraflardan bazıları: