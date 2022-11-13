Gündem Kodlama yöntemiyle jandarma sınavını kazanan 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi
ANKARA

'Kodlama' yöntemiyle jandarma sınavını kazanan 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012, 2014 ve 2015'teki Jandarma Astsubay Temel Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) mülakat aşamasını usulsüz şekilde geçen 7 bin 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini deşifre etti.

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Haber Merkezi AA
Kodlama yöntemiyle jandarma sınavını kazanan 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi
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FETÖ'nün askeri sınav sorularını sızdırmasına ilişkin soruşturmayı derinleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu, JATEK ve JAMYO sınavlarına yoğunlaştı.

Uzun süren çalışma sonucu, FETÖ mensuplarının mülakatları sorunsuz şekilde geçmesi için "aday numarası kodlama yöntemi"nin geliştirildiği belirlendi.

Aday numaralarının toplam değeri aynı

Buna göre, sınavlara giren örgüt mensuplarının aday numaralarının bazı rakamları farklı olsa da toplamının aynı değeri verdiği tespit edildi.

FETÖ mensubu astsubay adaylarını bu şekilde seçebilen mülakat komisyonu da bu kişilerin başarılı olmasını sağladı.

2012- 2014 VE 2015'TEKİ MÜLAKATLARDA TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, 2012'deki JAMYO mülakatında 1920 kişi, 2014'teki JATEK mülakatında 2 bin 972 kişi, 2015'deki JATEK ve JAMYO mülakatlarında ise 2112 kişinin usulsüz şekilde başarılı sayıldığını belirledi.

Toplam 7 bin 4 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getiren Başsavcılık, Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

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