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Köfteci Yusuf'tan Espressolab iddiaları hakkında açıklama: Paylaşım bizlere ait değil

Köfteci Yusuf'tan Espressolab iddiaları hakkında açıklama: Paylaşım bizlere ait değil

22:3922/04/2025, Salı
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Köfteci Yusuf’tan sosyal medyada dolaşan Espressolab iddiaları hakkında açıklama geldi.
Köfteci Yusuf’tan sosyal medyada dolaşan Espressolab iddiaları hakkında açıklama geldi.

Boykot çağrısından etkilenen Espressolab’e yönelik Köfteci Yusuf’tan çarpıcı açıklama geldi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran sözlerin gerçeği yansıtmadığı ve yayılan iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

CHP'li İBB tarafından fonlanan Herald ON Haber isimli X hesabı, Köfteci Yusuf'un ağzından sahte bir boykot paylaşımı yaptı. Paylaşım, Köfteci Yusuf resmi hesabından yalanlandı.


Bursa'da kurulan ve çok sayıda ilde şubesi olan Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ın Espressolab hakkında,
"Biz halka hitap edip onlara hizmet ediyoruz, devlete değil. Eğer sen devlete hizmet edip halkını yüzüstü bırakırsan, bir bardak suyu bile esirgersen; halk da sana cevabını net bir şekilde verir"
şeklinde ifadeler kullandığı öne sürülmüştü.

YALANLAMA GELDİ: BİZLERE AİT DEĞİL

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran sözlerin şirketle bağlantılı olduğu iddia edilmişti. Ancak Köfteci Yusuf'un resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin şirket tarafından paylaşılmadığı net bir şekilde belirtildi. Yapılan açıklamada,
"Sosyal medyada dolaştırılan, şirketimiz ve Yusuf Akkaş'la ilişkilendirilen paylaşım bizlere ait değildir"
ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklama, Espressolab ile ilgili tartışmalara da son noktayı koydu. Şirket, kendilerine atfedilen sözlerin tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak kamuoyunu yanlış yönlendiren içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.



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