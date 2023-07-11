Kökten CHP'li Müjde Ar Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi: 13 seçim kaybeden tek adam her şeyi tayin ediyor partide demokrasi yok

Türkiye seçim atmosferinden çoktan çıksa da bazı muhalifler ve CHP içerisinde mağlubiyetin etkileri sürüyor.

Parti tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini beklerken 13. seçim yenilgisini alan CHP Genel Başkanı koltuğu bırakmamak için diretiyor.

Seçimden sonra sergilediği tavırla değişim isteyen muhalifleri iyice çileden çıkaran Kılıçdaroğlu, son olarak CHP yandaşı sanatçı Müjde Ar'ın tepkisini çekti.

"İnsanlar CHP'den umudunu kesmiş durumda"

Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe ile Açık Alan programına konuk olan Ar, Kılıçdaroğlu'un istifasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Toplumdaki muhalif kesimin umudunu kaybettiğini söyleyen Ar, "Genel olarak etrafımda, yakın çevremde böyle bir şey var. İnsanlar CHP’den umudunu ve ümidini kesmiş durumda" dedi.

"Ortada 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var"

Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlere vurgu yapan Ar, "Şimdi bu noktaya biz bir dakika da gelmedik. Bunu sadece son seçimlere bağlamak yanlış olur çünkü ortada 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var" şeklinde konuştu.

"CHP'de tek adam var her şeyi tayin ediyor"

CHP'de parti içerisinde demokrasi olmadığını da sözlerine ekleyen Ar, "CHP tam demokrasi istiyoruz diyor, parti içinde demokrasi yok. Tek adam diyor, CHP’de de tek adam var. Her şeyi genel başkan tayin ediyor" şeklinde konuştu.

Millete 'cahil' demişti

28 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarını hazmedemeyen Müjde Ar, kendisi gibi düşünmeyen insanları aşağılamaya kalkmıştı.

Ar, seçimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biz bu halkın cahilliğini fazla hafife aldık." ifadelerini kullanmıştı.



