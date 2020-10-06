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Gündem Kolombiyadan Türkiyeye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi
İSTANBUL

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen gübre çuvallarına gizlenmiş 228 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul’daki Ambarlı Limanı’nda, Güney Amerika’dan gelen gübre yülü gemiden 228 kilonun üzerinde kokainin ele geçirildi. Londra’da “Happy Monday” adlı uyuşturucu şebekesinde de faaliyet gösteren İngiliz uyruklu Antony M. ile birlikte 15 uyuşturucu kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Kolombiya'dan Ambarlı Limanı'na gelen bir gemide gübre çuvallarının içine karıştırılmış 228 kilo 438 gram kokain ele geçirildi.
Kolombiya'dan Ambarlı Limanı'na gelen bir gemide gübre çuvallarının içine karıştırılmış 228 kilo 438 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül’de Ambarlı Limanı’na gübre yüklü bir konteynerin özel boşluklarına dağıtılmış halde kokain maddesinin olduğu istihbaratını aldı.

Kokain yüklü konteynır gemisi Güney Amerika’dan yola çıktı

Deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, Güney Amerika ülkesi Kolombiya’dan 1 ay önce yola çıkan adı açıklanmayan gemiye 30 Eylül’de Ambarlı Limanı’nda operasyon düzenledi.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda gemide dedektör köpeklerle arama yapıldı. Aramalarda 6 konteynırda yaklaşık 119 ton gelen 3 bin 500 çuval fosfat gübre çuvalları tespit edildi.

İHA
İstanbul'da Kolombiya'dan gelen 120 ton gübre yüklü gemiden indirilen 6 konteynerde 258 kilogram kokain ele geçirildi.

Çuvallardaki gübre içine serpiştirilmiş uyuşturucu sevkiyatı

Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine aramalarını söz konusu konteynerlerde yoğunlaştıran polis güçleri, Ambarlı Limanı Ana Terminalindeki gemiden indirilen konteynerleri didik didik aradı.

  • Tarayıcı veya servis köpekleri ile tespit edilme ihtimalini azaltmak için gübrelerin arasında serpildiği belirlenen uyuşturucu karmalı gübre çuvallarını limana indiren emniyet ekipleri, yaklaşık 119 ton gübre yüklü konteynerler çuvallarını numune almak için İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuarına götürdü.

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Çuvallar İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuarına götürdü

Alınan numunelerin, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Bölge Kriminal Polis
Laboratuvarında yapılan ilk incelemelerinde yasal yükün arasında gizlenmiş kokain olduğu anlaşıldı. Laboratuarda çok kısa sürede incelenen gübre içindeki maddelerin, 228 kilo 438 gram gelen saf kokain olduğu belirtilirken, operasyonda biri ‘doktor’ lakaplı organizatörlerden İngiliz uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Antony M., şebekenin Türkiye ayağını yürüten Ş.Z. ve M.D.’nin de aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Kokain yüklü konteynır gemisi Güney Amerika’dan yola çıktı.

Operasyonda ‘doktor’ lakaplı İngiliz çete üyesi de yakalandı

Yüklü miktarda uyuşturucuyu deniz yoluyla Türkiye’ye sokan çetenin, Londra merkezli “Happy Monday” adlı uyuşturucu şebekesine mensup İngiliz üyesi Antony M.’nin, uluslararası uyuşturucu piyasasında ‘doktor’ lakabıyla anıldığı ve bu tür uyuşturucu sevkiyatında gübrelerin arasına serpilen kokainleri ayrıştırma işleminde görevlendirildiği öğrenildi. İngiliz vatandaşı Antony M.’nin, ülkesinde de Londra merkezli bir uyuşturucu çetesinin önemli ortaklarından olduğu kaydedildi. Türkiye’ye getirilen uyuşturucu maddesinin, iç piyasaya sürülmek için sokulduğu öğrenildi.

Uyuşturucu trafiğinin Türkiye ayağını yöneten 2 isim de yakalandı

Laboratuarda kısa sürede ayrıştırılarak ortaya çıkarılan 228 kilo 438 gram uyuşturucu maddelere el konulurken, şebekenin İngiliz üyesi Antony M., kaçakçıların Türkiye ayağını yöneten şebeke lideri Ş.Z. ve M.D’nin de aralarında olduğu A.O., A.Y., C.A.G., İ.G., V.G., A.M., V.G., B.D., R.N.Ç., Ş.D., N.A., ve
Ö.B.P adlı toplam 15 şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Uyuşturucu kaçakçısı 9 kişi tutuklandı

Polis, uyuşturucu şebekesiyle bağlantılı başka kişilerin olup olmadığını araştırırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan İngiliz uyruklu Antony M. ile çete üyeleri Ş.Z. ve M.D. de dahil 9 kişinin tutuklandığı, altı şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Uyuşturucuyu peruğunun altında saklıyormuş
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 957 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyon düzenledi.
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Vatan, Akdere, Fırat ve Beybahçe mahallelerinde 12 saat süren operasyonda, Özel Harekat ekipleri de görev aldı.
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Bir polis helikopteri ile dedektör köpek 'Gece'nin de kullanıldığı operasyon kapsamında Vatan Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında, bir kişinin başındaki peruğun altında satışa hazır metamfetamin buldu.
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Peruğuna uyuşturucu gizleyen kişi gözaltına alındı.
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Operasyonda, 2 kilo 735 gram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin, 1 kilo 778 gram bonzai, 483 gram eroin, 422 uyuşturucu hap ve 4 tabanca ele geçirildi, 24 kişi gözaltına alındı.
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Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.
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Uyuşturucuyu peruğunun altında saklıyormuş
Gaziantep'te 4 mahallede 957 polisin katılımıyla düzenlenen ve 12 saat süren uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı. Hava destekli operasyonda; bir kişinin başına taktığı peruğun altında metamfetamin ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu bağımlıları korkutuyor: Binalardan şırıngalar çıkıyor
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İzmir'in en eski semtlerinden olan Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor.
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Metruk evlerle dolu olan semt, özellikle gece saatlerinde daha da korkunç oluyor.
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Binalarda şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekiyor.
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Damlacık semtinde yaşayanlar, yenilenmeyen evler nedeniyle semtin 'ucubeye' döndüğünü belirtip, sokağa çıkmaya korktuklarını söyledi.
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Vatandaşlardan Erkan Tenekeci, İpini koparan buraya geldi. Hava karardığı zaman sokaklardan inemezsiniz. Evlerde hapis kalıyoruz veya 3- 4 kişi bir araya gelip öyle dışarıya çıkıyoruz.​ Yoksa dışarıya çıkmamız mümkün değil. Uyuşturucu bağımlıları geliyor. Gasp olayları yaşıyoruz. Bize hiçbir şey yapmasalar bile insan tedirgin oluyor. Başka yere taşınmayı düşünüyoruz ama kendi evimiz, mecburen oturuyoruz. Kim ister bu çöplüğün içerisinde oturmak. Belediye hizmeti de yok. İzmir'in göbeğinde terk edilmiş bir yer. Çözümsüz bir yer dedi.
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Evlerinde misafir gelecekleri zaman oturdukları semtten dolayı utandıklarını dile getiren Aziz Kanat da Konak'ta oturuyoruz ama bir misafirimiz geldiği zaman hangi yoldan götürelim de insanlar buranın halini görmesinler diye uğraşıyoruz. İzmir'e burası hiç yakışmıyor. Harabe evlerde uyuşturucu bağımlıları gelip, kalıyor. Gece, hırsız girecek diye pencerelerimizi açamıyoruz. Çok tedirgin yaşıyoruz. Bir tane öğretmenevi var. Türkiye'nin her yerinden öğretmenler geliyor. Gece gelip, benim zilimi çalıyorlar. Yolun yukarısına kadar götürmemi istiyorlar. Geceyi bırakın gündüz bile tehlikeli. 12 yıldır burada oturuyorum. Burası hep böyleydi. Benden önce de burası böyleydi. İzmir Büyükşehir Belediye başkanımızdan, Konak Belediye başkanımızdan rica ediyoruz bir an önce el atsınlar ifadelerini kullandı.
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Bir diğer vatandaş Hilmi Coşkun ise hasta olmasına rağmen evine hırsız gireceği korkusundan hastaneye gidemediğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: 35-40 senedir burada yaşıyorum. Sesimizi kimse duymuyor. İzmir'in merkezinde oturuyoruz sözde. Belimde fıtığım var, ayakta duramıyorum. Eve hırsız girecek diye hastaneye gidemiyorum. 3 gün önce evime hırsız girdi. Hastaneye gitsem, bir hafta hastanede yatsam, eve döndüğümde evi bulamayacağım. Kapıları, pencereleri sökecekler. Köy bile buradan daha düzgündür.
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İzmir'de uyuşturucu bağımlıları korkutuyor: Binalardan şırıngalar çıkıyor
İzmir'in en eski semtlerinden Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor. Binalarda, şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekerken, bölgede yaşayan vatandaşlar gündüz vakti sokakta yürümekten korktuklarını söyledi.


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