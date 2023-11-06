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Koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Moralim gayet iyi

CHP Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrasında ilk kez konuştu. CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Moralim gayet iyi, çeşitli tartışmaların olması doğaldır ancak bunlar artık geride kalmıştır." dedi. Kılıçdaroğlu, Özel'e başarı diledi.

23:21 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:21 - 6/11/2023 Pazartesi
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Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

Geçtiğimiz hafta sonunda Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu. Yaşananlar sonrasında eski CHP lideri ilk kez konuştu.

Koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Moralim iyi

CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu,
"Moralim gayet iyi, çeşitli tartışmaların olması doğaldır ancak bunlar artık geride kalmıştır."
dedi.

Kılıçdaroğlu, Özel'e başarı diledi.

"Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“Moralim gayet iyi… Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir. Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum.”



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#CHP
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