Koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Moralim gayet iyi

Geçtiğimiz hafta sonunda Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu. Yaşananlar sonrasında eski CHP lideri ilk kez konuştu.

"Moralim gayet iyi, çeşitli tartışmaların olması doğaldır ancak bunlar artık geride kalmıştır."

"Moralim gayet iyi, çeşitli tartışmaların olması doğaldır ancak bunlar artık geride kalmıştır."

CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, göreve gelmesinin üzerinden 24 saat bile geçmeden protesto edildi. Özel'e uzaktan seslenen bir kadın, “Sırtından vurdular. Hak etti mi? İkisinin elinden tuttu ekmek yedirdi, makam sahibi yaptı” dedi.

“Moralim gayet iyi… Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir. Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum.”