Koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Moralim gayet iyi

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
Geçtiğimiz hafta sonunda Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu. Yaşananlar sonrasında eski CHP lideri ilk kez konuştu.
Koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Moralim iyi
Kılıçdaroğlu, Özel'e başarı diledi.
"Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir"
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları söyledi:
“Moralim gayet iyi… Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir. Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum.”