Komedyen Pınar Fidan'ın Alevilerle ilgili videosu hakkında soruşturma başlatıldı

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde sahneye çıkan ve Alevi vatandaşlar ve Madımak Oteli'nde yakılan sanatçı ve aydınları akla getiren "Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" diyen Pınar Fidan hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında çalışmalar sürüyor.
İroni yapıyormuş
- Fidan, skandal sözlerinin ardından sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "İroni yapıyordum" ifadelerini kullanıp kendini savunmuş, sonra da hesapların kapatmıştı.