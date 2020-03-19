Komedyen Pınar Fidan'ın Alevilerle ilgili videosu hakkında soruşturma başlatıldı

Ekonomi

Bakan Albayrak: Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak "Enflasyonla ilgili bu yıl ciddi bir endişe taşımıyorum, özellikle petrol fiyatları, maliyetler tam tersi aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Türkiye'nin de IMF'ye ihtiyacı yok, IMF'lik bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu