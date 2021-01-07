Gündem Komşuların ceviz kavgası kanlı bitti
İSTANBUL

​Komşuların ceviz kavgası kanlı bitti

Komşuların ceviz kavgası kanlı bitti

İstanbul'da ceviz kırarken çıkan gürültü nedeniyle iki aile arasında başlayan kavgada, taraflardan biri komşusu Velit Bakır'ı silahla kalbinden vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bakır, hayatını kaybederken; mahalle sakinleri katili linç etmek istedi.

Haber Merkezi DHA
İki aile arasında başlayan gürültü kavgasında taraflardan biri hayatını kaybetti.
İki aile arasında başlayan gürültü kavgasında taraflardan biri hayatını kaybetti.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre, Velit Bakır evinde ceviz kırarken çıkan sesten rahatsız olan alt komşusu Mustafa Turan, yukarı çıkarak komşusunu uyardı. Mustafa Turan ile Velit Bakır arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer iki aile üyeleri de dahil oldu.

KALBİNDEN VURULDU

Kavga sırasında Mustafa Turan yanında bulunan silahla Velit Bakır'a iki el ateş etti. Kurşunlardan biri Bakır'ın kalbine isabet etti. Bakır, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bakır'ın ailesi sinir krizi geçirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Turan, Bakır'ın yakınları tarafından feci şekilde darp edildi, linç edilmek istendi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, linç edilmek istenen Turan'ı kalabalığın arasından alarak silahla birlikte gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Velit Bakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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