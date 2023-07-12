Komşunun gözü Erdoğan'da: Yunan basını kritik görüşmeye kilitlendi

NATO zirvesi için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelecek.

Atina yönetimi, Türkiye ile yeni dönemin kapılarını açmak istiyor.

Başbakan Miçotakis, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye'yle gerilim ortamında yaşamaya mahkum değiliz. İlişkileri yeniden başlatabiliriz." dedi.

Şimdi gözler, Erdoğan ile Miçotakis arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

ERT: Fırsat penceresi

Yunan devlet televizyonu ERT, "Atina ile Ankara arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak için bir fırsat penceresi" diye yazdı.

Atina'nın, çarşamba günkü dönüm noktası niteliğine sahip görüşmeye olumlu bir gündemle yaklaştığı ve Ankara ile ilişkilerde yeni bir pencere açmak için ikili zirveyi fırsat olarak gördüğü belirtildi

Vilnius'ta iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında da ikili görüşmeler yapılacağı anımsatıldı.

Ethnos: İvme olumlu

"Pozitif gündem" ifadesine yer veren Ethnos da Miçotakis-Erdoğan görüşmesinin, karşılıklı ilişkileri yeniden başlatmak adına bir fırsat penceresi olabileceğine dikkat çekti.

Haberde, "İstanbul görüşmesinden yaklaşık 16 ay sonra, iki lider konuyu tekrar ele almaya ve Yunan-Türkiye ilişkilerini yeniden başlatmaya davetli." denildi.

"Toplantının ivmesi olumlu." denilerek, "Ancak Ankara'nın yeni bir sayfa açmaya gerçekten kararlı olup olmadığı henüz belli değil." görüşüne yer verildi.

SKAI: Kritik toplantı

SKAI televizyonu, Yunanistan Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki hiçbir görüşmenin dikkatlerden kaçmadığını aktardı.

İki liderin, bugün öğle saatlerinde özellikle kritik olan başka bir toplantıyı gerçekleştireceği vurgulandı.

Toc: Miçotakis ve Erdoğan bugün buluşuyor

Manşetinde "Sakin sular için yol haritası" diyen The Toc gazetesi şunları yazdı:

İsveç'in NATO'ya katılmasına Türkiye'nin 'evet' yanıtının ardından Miçotakis ve Erdoğan bugün buluşuyor. Atina, Ankara'nın Batı'ya yaklaşımını olumlu görüyor.