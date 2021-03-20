Kontrol için hastaneye gitti: Alçılı kolla çanta çaldı

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İstanbul Boğazı yine denizanası istilasına uğradı: İBB'nin çöp tarama gemileri Bebek Sahili'ne yanaşmıyor

İstanbul’da binlerce denizanası, yine Bebek Sahili kıyısına vurdu. Balıkçılar ve sahile gezmeye gelen vatandaşlar ortaya çıkan manzaradan rahatsız olduklarını ifade etti. Balık tutmaya gelen Ali Erden, “Deniz anaları bizim çaparilerimizin dengesini bozuyor. Ama bu durum herhâlde denizin döngüsü gereği olması gerekiyor. Fakat bizim asıl şikayetçi olduğumuz şey İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu çöp tarama deniz gemileri var. Onlar buralara yanaşmıyor'' dedi.