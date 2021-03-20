Gündem Kontrol için hastaneye gitti Alçılı kolla çanta çaldı
İSTANBUL

Kontrol için hastaneye gitti: Alçılı kolla çanta çaldı

Kontrol için hastaneye gitti: Alçılı kolla çanta çaldı

Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde kolu alçıyla kaplı bir kişi masada bırakılan çantayı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Haber Merkezi İHA
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Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde kolunun kırık olmasından dolayı alçıyla kaplı olan D.O., hastaneye kontrole gitti. Hastanenin kafeteryasından börek ve meşrubat alan D.O. masalardan birine oturmak istedi. Başka bir masada oturan kadın ise çantasını unutarak kafeteryadan ayrıldı. Çantanın unutulduğunu fark eden D.O. kadının ayrıldığı masaya oturdu. Bir süre yemek yedikten sonra unutulan çantayı çalarak kayıplara karıştı. Çalınan çantada cüzdan, banka kartları ve elektronik aletler olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine Kayaşehir Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hastanenin güvenlik kameraları tek tek incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi. Araştırmalarını genişleten polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli D.O. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anları kamerada

Kırık kolla hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının masada çantasını unutup gitmesi ve kolu alçılı kişinin masaya oturması görülüyor. Şüpheli unutulan çantayı bacaklarının arasına alarak uzaklaşıyor.

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