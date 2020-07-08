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BURSA

Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında hapis istemiyle dava açıldı

Kontrol noktasındaki polislere 'Ederin kaç para?' diyerek hakaretler yağdıran tabip yarbay hakkında 3 yıl hapis istemi

Geçtiğimiz mart ayında Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise, "Ben yarbayım. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" diyerek hareketlerde bulunan yarbay hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Haber Merkezi DHA
Polislere hakaretler yağdıran tabip yarbay M.M. hakkında dava açıldı.
Polislere hakaretler yağdıran tabip yarbay M.M. hakkında dava açıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehirlerarası yolculuk yasağını denetlemek üzere uygulama yapan polis ekiplerine hakaret ettiği iddia edilen Yarbay M.M. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Polise hakaretler savuran yarbay hakkında dava açıldı.

POLİSLERE HAKARETLER SAVURDU

Olay, 31 Mart günü saat 21.00 sıralarında Karacabey ilçesinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehirlerarası yolculuk yasağını denetlemek için otoyol gişelerinde polis ekiplerince uygulama noktası kuruldu. Kontrol noktasında polis ekipleri tarafından Balıkesir'den gelen 34 AAS 829 plakalı otomobil durduruldu. Ekipler, otomobil sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını vermesi talebinde bulunup, ‘Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?’ diye sordu. Bunun üzerine M.M., polis ekiplerine kendisinin tabip yarbay olduğunu söyleyerek, uygulama noktasından direkt geçmek istedi. Ekiplerin ısrarla ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine yarbay olduğunu belirten sürücü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

Yarbay olduğunu iddia ederek polisle tartışan kişi hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Yarbay olduğunu iddia ederek polisle tartışan kişi hakkında soruşturma başlatıldı
  • Yarbay M.M., bir polis memuruna, "Senin amirin bile daha asteğmen, senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben" dedi. Polis memuru da "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen M.M, "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam seni ilgilendirmiyor? Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı geriye kaldık? Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben, yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, senin ederin kaç para?" ifadelerini kullandı.

Yarbay olduğunu söyleyen kişiden polis memuruna: Maaşın kaç, ederin kaç para senin!
OYNAT 01:50
Yarbay olduğunu söyleyen kişiden polis memuruna: Maaşın kaç, ederin kaç para senin!
Konya'da yol kontrolü sırasında zorluk çıkaran ve kendisinin yarbay olduğunu söyleyen kişi, görevi başındaki polis memurlarına hakaretler yağdırdı. 'Ben yarbayım benle konuşurken dikkatli olacaksın. Aramızda kaç gömlek var. Maaşın kaç, ederin kaç para senin?' diyerek hakaretler savuran kişi daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.


Tartıştığı polis memurunun amiri konumunda bulunan komiser yardımcısına da bağıran M.M., "Benim maiyetimdeki adam benim yanımda konuşamaz. Sen de maiyetine sahip çıkacaksın, yoksa sana saygısızlık yapıyor. Bana yapmıyor" dedi. M.M., tartışmanın ardından otomobiliyle gişeler bölgesinden ayrılarak, yoluna devam etti.

ASKERİ HASTANEDE GÖREVLİ

  • Tabip yarbay M.M.’nin, eski GATA Askeri Hastanesi olarak bilinen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi doktoru olarak görev yaptığı belirtildi.

DAVA AÇILDI

Tartışma anında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hazırlanan iddianameye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 106/1-2.cümle, 125/1-3a-4 ve 53/1 maddeleri uyarınca ‘hakaret, tehdit’ suçlarından Tabip Yarbay M.M. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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