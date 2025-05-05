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Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: Yaralılar var

21:135/05/2025, Pazartesi
AA
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Otomobilin çarptığı yayaların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Otomobilin çarptığı yayaların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan iki kişiye çarptı. Otomobil daha sonra duvara çarparak durabilirken meydana gelen kaza sonucu üç kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ali Ö. idaresindeki 45 KA 920 plakalı otomobil, Mehmetçik Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki Ferhat Y. ile Enver K'ye çarptı.

Otomobil daha sonra duvara çarparak durabildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yayalar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ferhat Y. ile Enver K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.



#Manisa
#Şehzadeler
#TRAFİK KAZASI
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