Kontrolden çıkan tır otoyolda makasladı

19:0030/01/2026, Cuma
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu’ndan Kuzey Marmara bağlantı yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır kontrolden çıkarak makasladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Kocaeli Kuzey Marmara bağlantı yolunda sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır makasladı. Kazada yaralanan olmazken, kapanan yol kısa sürede açıldı.

Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’ndan Kuzey Marmara bağlantı yolundaki köprü üstünde trafik kazası meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan Mercedes marka tır, sürücüsü A.K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı. 33 AUK 007 plakalı tırın karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Makaslayan tır, çekici vinci yardımıyla yoldan kaldırılırken, kısa süreli aksayan trafik çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kocaeli
#TEM Otoyolu
#Kaza
