"Yaklaşık bir hafta önce Mustafa Sarı hocamız yaptığı dalıştan sonra bize bu müjdeyi verince hemen harekete geçtik. İlk olarak bölgedeki çayırların gelişimini engelleyecek çöplerin temizliğini yaptık. Sonraki süreçte bu alanı koruyarak büyütmeye çalışacağız. Hep, 'dipten diriliş başladı' demiştik. Şimdi ise giderek arttığını görüyoruz. Bunlar, Marmara Denizi adına umut verici gelişmeler. Mustafa hocama da bu konudaki gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi, hayatını Marmara Denizi'ne adamış bir akademisyen. Bölgeden sürekli bize bilgiler veriyor. Biz de bu bilgiler doğrultusunda hızlıca harekete geçiyoruz. İnşallah bu bilinç yaygınlaşacak ve denizi tekrar hayata döndüreceğiz."