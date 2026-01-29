Yeni Şafak
TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama

21:5929/01/2026, Perşembe
TÜPRAŞ rafinerisindeki patlama sonrası yayılan dumanlar.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan TÜPRAŞ İzmit rafinerisindeki bir benzin tankında patlama meydana geldiği ve bölgeye çok sayıda itfaiye ile acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde bir patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan yok

Patlamaya ilişkin TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, yaralanan olmadığı ifade edildi.

"Operasyonlar normal olarak devam ediyor"

Yapılan açıklama şöyle:

“İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21:30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır.

Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
