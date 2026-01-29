TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan TÜPRAŞ İzmit rafinerisindeki bir benzin tankında patlama meydana geldiği ve bölgeye çok sayıda itfaiye ile acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde bir patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan yok
Patlamaya ilişkin TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, yaralanan olmadığı ifade edildi.
"Operasyonlar normal olarak devam ediyor"
“İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21:30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır.
Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”