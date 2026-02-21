Yeni Şafak
Kontrolden çıkan yakıt yüklü TIR alevlere teslim oldu

20:4521/02/2026, Cumartesi
DHA
Yanan TIR’dan yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yanan TIR’dan yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak devrilen yakıt yüklü TIR, kısa sürede alev aldı. Sürücü Ali E. yaralı olarak araçtan çıkarken, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen TIR nedeniyle yol bir süre tek şeritten sağlanırken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde şoförünün kontrolü yitirmesi sonucu devrilen yakıt yüklü TIR, alev alarak yandı. Yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırılırken, araçtaki yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Ceylanpınar-Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yer alan Gökçayır mevkisinde meydana geldi. Ali E.’nin kontrolünü kaybettiği 02 AFM 588 plakalı yakıt yüklü TIR, devrilerek alev aldı. Yanmaya başlayan TIR'dan kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıkan Ali E.'nin ihbarı üzerine olay kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan TIR, kullanılamaz hale gelirken, hafif yaralı şoför Ali E. ise sinir krizi geçirdi. Ali E., ambulans ile hastaneye kaldırılırken, bir süre tek taraflı trafiğe kapanan yol müdahalenin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



