İnşaat alanında oynarken üzerlerine demir profil düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

15:2020/02/2026, Cuma
DHA
Şanlıurfa'da inşaat alanında oynarken üzerlerine demir profil düşen Suriye uyruklu Gazale Şeriy (11) ile kardeşi Ahmet Şeriy (2), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Koçören Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre; inşaat sahasında oyun oynayan Gazale ve Ahmet Şeriy'in üzerine demir profil düştü. Çocukların çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




