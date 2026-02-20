İnşaat alanında oynarken üzerlerine demir profil düşen 2 kardeş hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Koçören Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre; inşaat sahasında oyun oynayan Gazale ve Ahmet Şeriy'in üzerine demir profil düştü. Çocukların çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.