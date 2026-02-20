Faciadan dönüldü: Pamuk sapları sürücünün hayatını kurtardı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, yol kenarına yığılan pamuk sapları sayesinde faciadan döndü. Aracın ters dönmesine rağmen sapların adeta sünger görevi görmesi, kazanın etkisini azaltarak sürücünün hafif yaralanmasını sağladı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü, yol kenarına istiflenen pamuk saplarının sünger görevi görmesi sayesinde kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde Vahit A.’nın kullandığı 34 CHB 800 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü, yol kenarında istiflenen pamuk saplarının sünger görevi görmesi sonucu kurtuldu. Hafif şekilde yaralanan sürücünün Akçakale Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.