Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Faciadan dönüldü: Pamuk sapları sürücünün hayatını kurtardı

Faciadan dönüldü: Pamuk sapları sürücünün hayatını kurtardı

17:4620/02/2026, الجمعة
IHA
Sonraki haber
Pamuk sapları kazanın etkisini azaltarak sürücüyü kurtardı.
Pamuk sapları kazanın etkisini azaltarak sürücüyü kurtardı.

Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, yol kenarına yığılan pamuk sapları sayesinde faciadan döndü. Aracın ters dönmesine rağmen sapların adeta sünger görevi görmesi, kazanın etkisini azaltarak sürücünün hafif yaralanmasını sağladı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü, yol kenarına istiflenen pamuk saplarının sünger görevi görmesi sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde Vahit A.’nın kullandığı 34 CHB 800 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü, yol kenarında istiflenen pamuk saplarının sünger görevi görmesi sonucu kurtuldu. Hafif şekilde yaralanan sürücünün Akçakale Devlet Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#Şanlıurfa
#Akçakale
#Otomobil
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitiyor, son gün hangi tarih? MEB 2026 İOKBS sınav takvimi