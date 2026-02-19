Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da yaklaşık 1 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi

Şanlıurfa'da yaklaşık 1 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi

12:5319/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Şanlıurfa
Şanlıurfa

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 999,68 gram saf altın ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 999,68 gram saf altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



#gümrük kaçağı
#İl Emniyet Müdürlüğü
#saf altın
#Şanlıurfa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları: 500 bin konut Diyarbakır TOKİ kazananlar tam isim listesi