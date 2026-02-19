Aydın’da uyuşturucu operasyonu: "18 sokak satıcısı yakalandı"

Aydın’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 sokak satıcısından 11’i tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 7 gün içerisinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 18 sokak satıcısı (torbacı) yakalandı, 11’i tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 132 şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.
Operasyonlar kapsamında 3 bin 887 gram kubar esrar, 199 gram metamfetamin, 234 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.