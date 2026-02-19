Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Aydın’da uyuşturucu operasyonu: "18 sokak satıcısı yakalandı"

Aydın’da uyuşturucu operasyonu: "18 sokak satıcısı yakalandı"

11:5019/02/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Operasyonlar kapsamında 3 bin 887 gram kubar esrar, 199 gram metamfetamin, 234 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 3 bin 887 gram kubar esrar, 199 gram metamfetamin, 234 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 sokak satıcısından 11’i tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 7 gün içerisinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 18 sokak satıcısı (torbacı) yakalandı, 11’i tutuklandı, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 132 şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.

Operasyonlar kapsamında 3 bin 887 gram kubar esrar, 199 gram metamfetamin, 234 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 20 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



#Aydın
#jandarma
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları: 500 bin konut Diyarbakır TOKİ kazananlar tam isim listesi