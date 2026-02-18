Yeni Şafak
Acı kazada iki ölü: Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü

Acı kazada iki ölü: Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü

19:5518/02/2026, Çarşamba
IHA
AA
Kaza, Nazilli Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
Kaza, Nazilli Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesinde kamyon tamiri sırasında meydana gelen iş kazası iki kişinin hayatına mal oldu. Damper sistemindeki arızayı gidermek için kaldırılan kasanın aniden inmesi sonucu usta ile araç şoförü sıkışarak yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralı kurtuldu. Kazada hayatını kaybeden ustanın, son anda oğlunu iterek kurtardığı öğrenildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kamyonun tamiri sırasında aniden inen kasa ile şasi arasında sıkışan 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen ustanın kasanın üzerlerine düştüğünü görünce oğlunu iterek kurtardığı, ancak kendisini kurtaramadığı öğrenildi.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki F Blokta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför olarak çalıştığı kamyonun damper sisteminde arıza olan Sinan Konakçı isimli şahıs kamyonu Muhammet Gündüz adlı ustanın dükkanına getirdi. Kamyonun kasasını kaldırıp araya koyduğu destek ile damper sistemini tamir etmeye başlayan usta Muhammet Gündüz çalıştığı sırada iddiaya göre desteğin kaymasıyla bir anda kamyon kasası düştü. Kazada usta Muhammet Gündüz (52) ile çalışmayı izlemek için kasanın altında bulunan kamyon şoförü Sinan Konakçı, şasi ile kamyon kasası arasında sıkıştı. Bu sırada babasına yardımcı olan 23 yaşındaki gencin ise, babasının kaza anında ani bir refleksle kendisini ittirmesi sonucu kurtulduğu öğrenildi.

Meydana gelen iş kazasında usta Muhammet Gündüz ile kamyon şoförü Sinan Konakçı feci şekilde hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtarılan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğlunu kurtardı, kendisini kurtaramadı

Görgü tanıklarının ifadesine göre usta Muhammet Gündüz’ün kasanın düşmekte olduğunu görünce oğlunu itekleyerek ölümden kurtardığı ancak kendisini kurtaramadığı öğrenildi.


