Acı kazada iki ölü: Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki F Blokta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför olarak çalıştığı kamyonun damper sisteminde arıza olan Sinan Konakçı isimli şahıs kamyonu Muhammet Gündüz adlı ustanın dükkanına getirdi. Kamyonun kasasını kaldırıp araya koyduğu destek ile damper sistemini tamir etmeye başlayan usta Muhammet Gündüz çalıştığı sırada iddiaya göre desteğin kaymasıyla bir anda kamyon kasası düştü. Kazada usta Muhammet Gündüz (52) ile çalışmayı izlemek için kasanın altında bulunan kamyon şoförü Sinan Konakçı, şasi ile kamyon kasası arasında sıkıştı. Bu sırada babasına yardımcı olan 23 yaşındaki gencin ise, babasının kaza anında ani bir refleksle kendisini ittirmesi sonucu kurtulduğu öğrenildi.