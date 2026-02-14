Yeni Şafak
Çocuk istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı

Çocuk istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı

20:3914/02/2026, Cumartesi
IHA
Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü
Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü

Aydın'da "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi’nde ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan D.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



#İstismar
#Çocuk
#Yakalanma
