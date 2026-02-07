MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye’de muhalefete yüklendi. 6 Şubat'ın üçüncü yıl dönümünde devlet-millet dayanışmasının sonuçlarının görüldüğünü kaydeden Bahçeli şöyle konuştu: “Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır. Olmayan ganimeti yağmalamak için pusuya yatsalar da maskeleri kısa sürede düşmüştür.”

HAZMEDEMEDİLER

“Türkiye depremin 15’inci gününde ilk konutların temelini attı, 45’inci gününde ise Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde köy evleri teslim edildi. O tarihlerde ‘Devlet nerede?’ diye soran nevzuhur soytarılara, devlet her yerde olduğunu göstere göstere ispat etmiştir. Devleti ve milleti bilmeyen, acıyı ve tasayı anlamayan siyasi mefruş takımı, yapılan tarihi hamleleri, atılan güçlü adımları hiçbir zaman hazmedememiştir. Onlar yalan söyleyecek, biz sırat-ı müstakim üzerine mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar iftira atacak, gerçekleri çarpıtacak, aydınlığı perdelemek için çırpınacak, velakin biz sarsılmadan kervanımızı yürüteceğiz.”

NE YAPSALAR BOŞ

“Yapılan hizmet ve ortaya çıkan eserleri gölgelemeyi amaçlayanlar, deprem bölgesindeki inşa faaliyetleri karşısında şaşkınlığa düştü. ‘Yapamaz’ dedikleri her şey yapılmıştır. ‘Başaramaz’ dedikleri ne varsa hayata geçirilmiştir. ‘Hani nerede depreme dayanıklı konutlar?’ diye ortalığı karıştırmaya çalışan siyasi güruh, aldatmanın ipinden tutmuştur. Ancak ne yaparlarsa boştur. Ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacak olanlar 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar?

YARALAR SARILDI

Asrın inşa seferberliğini karartmak için kırk dereden su getirenlere Hazreti Mevlana'nın sözleriyle sesleniyorum: ‘Sözünüzü süzün de söyleyin. Gönlü bulandırmasın. Sözünüzü dizin de söyleyin. Kulağa inci diye takılsın. Sözünüzü yüze söyleyin. Gıybet olup utandırmasın.’ Yaralar sarıldı, deprem bölgesi küllerinden yeniden doğdu.”







