Epstein'e göz yummuşlar: ABD'li bankalar bu kara lekenin neresinde?

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan soruşturma dosyaları, Epstein’ın hakkındaki ağır suçlamaların gündemde olduğu dönemde dahi bazı milyarder yatırımcılarla ticari ilişkilerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Dosyalarda, yapay zekâ destekli savunma ve gözetleme teknolojileriyle tanınan Palantir’in kurucularından milyarder yatırımcı Peter Thiel’in adı da yer alıyor. Belgeler, Thiel ile Epstein’ın 2014-2019 yılları arasında yatırım ve finans başlıklarında temas halinde olduğunu gösteriyor. Soruşturma dosyalarına yansıyan e-posta ve toplantı kayıtlarına göre Epstein, Thiel’in kurucu ortağı olduğu Valar Ventures üzerinden yatırım fırsatlarına erişti. Epstein’ın fonla yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırım ilişkisi kurduğu ve Palantir hissesi almayı değerlendirdiği bilgisi belgelerde bulunuyor.