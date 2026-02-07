Epstein'e göz yummuşlar: ABD'li bankalar bu kara lekenin neresinde?

Epstein’ın çocuk istismarı, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarına ilişkin para trafiğine göz yumdukları iddiasıyla dava edilen JPMorgan ile Deutsche Bank, mağdurlara toplam 365 milyon dolar tazminat ödedi. Bankalar, şüpheli para transferlerini rapor etmemek ve "riskli müşteri" denetimi yapmamakla suçlanıyor.
Jeffrey Epstein davası kapsamında yürütülen soruşturmalar, küresel finans sisteminin en güçlü aktörlerini hukuki ve etik açıdan ciddi bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Epstein’ın para trafiği, büyük bankaların müşteri denetim mekanizmalarını kamuoyunun gündemine taşıdı. ABD'nin en büyük bankalarından biri olan JPMorgan Chase, 2023 yılında Epstein mağdurlarının açtığı toplu davada yaklaşık 290 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Banka, 1998-2013 yılları arasında süren müşteri ilişkisi boyunca, şüpheli nakit çekimleri ve fuhuş trafiğine işaret eden ödemeleri, yeterince rapor etmemekle suçlandı. Mahkemeye sunulan belgelerde, bazı banka yöneticilerinin Epstein’ın geçmişteki suçlamalarından haberdar olmasına rağmen kârlı bir müşteri olması nedeniyle ilişkinin sürdürüldüğü iddia edildi. JPMorgan ise uzlaşma kapsamında suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.
KÂR HIRSI DENETİMİN ÖNÜNE Mİ GEÇTİ?
JPMorgan ile yolları ayrıldıktan sonra Epstein’ın hesaplarını taşıdığı Deutsche Bank da benzer suçlamaların hedefi oldu. Banka, 2020 yılında New York finansal denetim otoritelerine, zayıf müşteri izleme ve risk yönetimi uygulamaları nedeniyle ceza ödemesinin ardından, 2023’te Epstein mağdurlarıyla 75 milyon dolarlık bir uzlaşmaya gitti. Savcılık makamları, Epstein’ın “yüksek riskli müşteri” olarak sınıflandırıldığı halde 2013-2018 yılları arasındaki milyonlarca dolarlık şüpheli transferlerin etkin biçimde denetlenmediğini vurguladı. Epstein’ın finansal ağına ilişkin incelemeler, uzlaşmayla sonuçlanan JPMorgan Chase ve Deutsche Bank dosyalarıyla sınırlı kalmadı.
PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA
Kamuoyuna yansıyan mahkeme belgelerine göre, Bank of America, BNY Mellon, Goldman Sachs ve HSBC gibi kuruluşların da Epstein’la geçmişteki hesap ilişkileri inceleme altına alındı. Dosyalar henüz sonuçlanmazken, bankalar aleyhine açılan davalar finans sektöründe müşteri kabul ve izleme süreçlerine ilişkin hukuki sorumluluğun sınırlarını genişletti.
MİLYARDER YATIRIMCILARLA TEMASI RESMİ BELGELERDE
- ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan soruşturma dosyaları, Epstein’ın hakkındaki ağır suçlamaların gündemde olduğu dönemde dahi bazı milyarder yatırımcılarla ticari ilişkilerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Dosyalarda, yapay zekâ destekli savunma ve gözetleme teknolojileriyle tanınan Palantir’in kurucularından milyarder yatırımcı Peter Thiel’in adı da yer alıyor. Belgeler, Thiel ile Epstein’ın 2014-2019 yılları arasında yatırım ve finans başlıklarında temas halinde olduğunu gösteriyor. Soruşturma dosyalarına yansıyan e-posta ve toplantı kayıtlarına göre Epstein, Thiel’in kurucu ortağı olduğu Valar Ventures üzerinden yatırım fırsatlarına erişti. Epstein’ın fonla yaklaşık 40 milyon dolarlık yatırım ilişkisi kurduğu ve Palantir hissesi almayı değerlendirdiği bilgisi belgelerde bulunuyor.