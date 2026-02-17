Yeni Şafak
Aydın'da taşkın alarmı: İki mahalle tahliye edildi

00:45 17/02/2026, Salı
Vatandaşlar ve hayvanlar güvenli alanlara taşındı.
Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Karaatlı ve Kalçık mahallelerinde taşkın riskine karşı tedbir amaçlı tahliye kararı alındı. Vatandaşlar ve hayvanlar güvenli bölgelere sevk edilirken, ekipler bölgede yoğun önlem aldı. Su seviyesindeki değişim bazı noktalarda rahatlama sağlasa da riskin sürdüğü bildirildi.

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı 8 haneli Karaatlı ve 13 haneli Kalçık mahallelerinde taşkın riskine karşı tedbir amaçlı tahliye kararı alındı. Vatandaşlar ve hayvanlar güvenli alanlara sevk edildi.

Aşağı Büyük Menderes Havzası’nda her büyük taşkında risk altında kalan Söke’ye bağlı Bağarası yakınlarındaki Karaatlı ve Kalçık mahallelerinde akşamüzeri saatlerinde tedbir amaçlı tahliye kararı alınmıştı. Kalcık’ta yaşayan vatandaşlar ile büyük ve küçükbaş hayvanlar güvenli alanlara sevk edildi. Burunköy altındaki setin patlamasıyla suyun seviyesinin düşmesi Karaatlı bölgesinde rahatlatmaya neden olsa da mahallede yaşayan ailelerin çoğu evlerini boşalttı. Ancak hayvan sahiplerinin mahalleyi terk etmedikleri öğrenildi.

Kısa bir süre önce Sarıçay Barajı bölgesinde DSİ yetkililerinin de bulunduğu bir toplantı yapıldığını belirten Karaatlı Muhtarı Mevlüt Yeşil, "Karaatlı için şimdilik bir tehlike yok ancak beklemedeyiz. Birçok aile Bağarası ve civar yerlerde bulunan kendi ya da yakınlarının evlerine gittiler. Hayvan sahipleri ise tedbir amaçlı beklemedeyiz. Duruma göre hareket edeceğiz" dedi.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin de bölgede aktif olarak görev yaptığı öğrenildi.



