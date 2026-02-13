Yeni Şafak
İncirliova’da sağanak sonrası 9 ev tahliye edildi

22:1613/02/2026, Cuma
IHA
Aydın’ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkını riski bulunan 9 evde tahliye gerçekleştirildi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası su taşkını riski nedeniyle 9 hanede yaşayan vatandaşlar güvenli şekilde tahliye edildi. 

 İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçede yürütülen çalışmaları Kaymakam İlhan Abay, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Çelik, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleriyle birlikte sahada koordine ettiklerini açıkladı.

Yağışlardan etkilenen Eğrek Mahallesi Çay mevkiinde ekiplerin yürüttüğü çalışmalar yerinde incelenirken, taşkın riski bulunan evlerde tahliye işlemleri koordineli şekilde tamamlandı.

Çay üzerindeki köprüde güçlendirme çalışmalarının da bitirildiği belirtilirken, Eğrek ve İsafakılar mahallelerine giden yolun tedbir amaçlı çift yönlü araç trafiğine kapatıldığı duyuruldu.

Başkan Kaya, hemşehrilerin can ve mal güvenliği için ekiplerin 7/24 sahada görev başında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

#Aydın
#İncirliova
#Sağanak
