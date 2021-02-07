Gündem Konuyu Demirtaşa getirdiler
İSTANBUL

​Konuyu Demirtaş’a getirdiler​

Konuyu Demirtaş’a getirdiler

Boğaziçi eylemlerini organize eden gruplardan “Boğaziçi Dayanışması”, konuyu 10 ayrı terör davasından tutuklu yargılanan Demirtaş’a getirdi. Yayınlanan mektup, eylemlerin kime hizmet ettiğini ve meselenin rektör ataması olmadığını tekrar ortaya koydu. Demirtaş ve Kavala’nın yanında olduklarını ilan eden Boğaziçi Dayanışması, LGBTİ’ye de sahip çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Grup, Melih Bulu dahil Erdoğan’ın atadığı tüm rektörlerin istifa edip, rektörleri üniversitelerin kendi iç bileşenlerinin seçmemesi halinde, eylemlerin dozunun artarak süreceği tehdidinde bulundu.
Grup, Melih Bulu dahil Erdoğan’ın atadığı tüm rektörlerin istifa edip, rektörleri üniversitelerin kendi iç bileşenlerinin seçmemesi halinde, eylemlerin dozunun artarak süreceği tehdidinde bulundu.

GÖKHAN ÖZTURAN

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla başlatılan eylemler, terör örgütleri ve marjinal sol grupların provokasyonuyla farklı bir boyuta evrildi. “Katil polis” sloganları atıp polisle çatışan, polis arabalarını tekmeleyen eylemcilerin yayınladığı mektup, meselenin rektör ataması olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

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  • Eylemlerde aktif olarak yer alan “Boğaziçi Dayanışması” adlı grubun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a talepleri dayatılan mektupta, “gözaltına alınan ya da tutuklananların serbest bırakılması” ve “LGBTİ’nin itibarsızlaştırılmasına son verilmesi” istendi. Grup, Melih Bulu dahil Erdoğan’ın atadığı tüm rektörlerin istifa edip, rektörleri üniversitelerin kendi iç bileşenlerinin seçmemesi halinde, eylemlerin dozunun artarak süreceği tehdidinde bulundu.

Yunanistan'da Boğaziçi olaylarına destek eylemi
OYNAT 00:28
Yunanistan'da Boğaziçi olaylarına destek eylemi
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını bahane ederek eylem gerçekleştiren terör örgütü bağlantılı gruplara, Yunanistan'dan destek geldi. Başkent Atina'da bir araya gelen grup, Türkiye karşıtı sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

LGBTİ, DEMİRTAŞ, KAVALA

Boğaziçi Dayanışması’nın yazdığı “dayatma ve tehdit” dolu mektup, olayın sadece rektör ataması olmadığını tekrar tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. LGBTİ’lilere “sapkın” denmesine karşı çıkan grup, konuyu 10 ayrı terör davasından tutuklu yargılanan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a getirdi. Demirtaş’ın hukuksuz şekilde cezaevinde tutulduğunu savunan grup, 46 kişinin katledildiği 6-8 Ekim’deki terör olaylarında sokak çağrısı yapan Demirtaş’ın yanında olduklarını ilan etti. Grup, 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında “Anayasayı ihlal” ve “siyasal-askeri casusluk” suçlamalarından tutuklu yargılanan Osman Kavala ile eşi Ayşe Buğra’nın da yanında olduklarını vurguladı.

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