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POLİTİKA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Cumhuriyet gazetesine tepki: Çocukların camileri doldurması sizi neden rahatsız ediyor?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Güle Oynaya Camiye Gel" projesini eleştiren Cumhuriyet gazetesine, Twitter hesabından tepki gösterdi. Altay, "Ümmet bilinci, çocukların camileri doldurması, güle oynaya camiye gelmesi sizi neden rahatsız ediyor? Ümmet bilinci, çocukların camileri doldurması, güle oynaya camiye gelmesi sizi neden rahatsız ediyor? Sabah namazında camiye gelen hafız adaylarının yüzlerini görmeye tahammülünüz yok. İlk gün 12 bin kayıt oldu bu da size dert olsun" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altaydan Cumhuriyet gazetesine tepki: Çocukların camileri doldurması sizi neden rahatsız ediyor?
Konya Büyükşehir Belediyesi, 40 gün boyunca camide sabah namazına giden 2012 ve 2013 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi ile Konya genelinde yaz tatilinde 40 gün boyunca camide sabah namazına giden 2012 ve 2013 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek.

Cumhuriyet gazetesine tepki: Bu da size dert olsun

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Twitter hesabından Cumhuriyet gazetesinin haberini eleştirerek, "Ümmet bilinci, çocukların camileri doldurması, güle oynaya camiye gelmesi sizi neden rahatsız ediyor? Sabah namazında camiye gelen hafız adaylarının yüzlerini görmeye tahammülünüz yok. İlk gün 12 bin kayıt oldu bu da size dert olsun" açıklamasında bulundu.

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