28 Şubat’ın yasakçı müdürünün istifası Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti

16 Temmuz 1995 günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreninde yaşananlar, 28 Şubat döneminin simge görüntülerinden biri olmuştu.

Bu görüntüler 28 Şubat’ın simgesi ve her yıl gündem olur. Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen hocanın kim olduğu da merak edilir. Prof. Dr. Servet Özgür olur kendisi. Ne yapıyor diye baktım. Toros Üniversitesi MYO Müdürüymüş.pic.twitter.com/cLNnbi4qIi — Ersin Çelik (@ersinceliq) March 1, 2021

Bugün hala konuşulan o görüntülerin müsebbibi Prof. Dr. Servet Özgür’ün, Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nun müdürlüğünü yürütmeye devam ettiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Toros Üniversitesi’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Servet Özgür’ün, 3 Mart tarihi itibari ile Meslek Yüksekokulundaki görevinden istifa ettiği duyurulmuştu.

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Cumhuriyet yasakçı müdürü savundu

Yasakçı müdürün istifası, Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti. Gazete, istifayı “1995 yılında, görevli olduğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde başörtülü öğrencileri engellediği gerekçesiyle son birkaç gündür iktidar medyası tarafından hedef tahtasına oturtulan Prof. Dr. Dr. Servet Özgür, Özel Toros Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti” sözleriyle okuyucularına aktararak Toros’un istifasından duydukları rahatsızlığı gizlemedi.

GÜNDEM Başörtülü öğrencilerin ağzını kapatıp kürsüden indirten müdür görevine devam ediyor