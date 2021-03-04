Gündem 28 Şubatın yasakçı müdürünün istifası Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti
POLİTİKA

28 Şubat’ın yasakçı müdürünün istifası Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti

28 Şubat döneminde Sivas’ta bölüm birincisi başörtülü öğrencilere plaket verdirtmeyen ve hatta okul birincisinin ağzının kapatılarak konuşmasını engelleyen, başörtüsünün başından çekilmesine sebep olan Prof. Dr. Servet Özgür, görevine devam ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etmişti. Özgür’ün istifasını "Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti" diyerek duyuran Cumhuriyet gazetesi, yasakçı müdürü savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet gazetesi, haberinde yasakçı müdürü savundu.
Cumhuriyet gazetesi, haberinde yasakçı müdürü savundu.

16 Temmuz 1995 günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreninde yaşananlar, 28 Şubat döneminin simge görüntülerinden biri olmuştu.

Bugün hala konuşulan o görüntülerin müsebbibi Prof. Dr. Servet Özgür’ün, Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nun müdürlüğünü yürütmeye devam ettiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Toros Üniversitesi’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Servet Özgür’ün, 3 Mart tarihi itibari ile Meslek Yüksekokulundaki görevinden istifa ettiği duyurulmuştu.

Cumhuriyet yasakçı müdürü savundu

Yasakçı müdürün istifası, Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti. Gazete, istifayı “1995 yılında, görevli olduğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde başörtülü öğrencileri engellediği gerekçesiyle son birkaç gündür iktidar medyası tarafından hedef tahtasına oturtulan Prof. Dr. Dr. Servet Özgür, Özel Toros Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti” sözleriyle okuyucularına aktararak Toros’un istifasından duydukları rahatsızlığı gizlemedi.

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