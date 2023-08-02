Konya, İzmir ve Erzurum'da deprem paniği

Depremler paniğe sebep oldu.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez Selçuklu ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 18.06’da 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,24 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Konya ve ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntı ile büyük panik yaşayan vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapı olmadı.
İZMİR 3,9; ERZURUM 4,1’LE SALLANDI
İzmir’de de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.36’da meydana gelen Buca merkezli depremde vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Erzurum’da ise Narman ilçesi merkezli saat 21.37’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem korkuya sebep oldu.