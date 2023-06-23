Konya’da bir grup genç LGBT paçavralarının sergilendiği binaya Türk bayrağı astı

Bir grup genç, TİP İl Örgütü'nün astığı LGBT paçavralarını Türk bayrağı ile kapattı.
Doğrudan aile yapısını hedef alan, sosyal medya ve dijital platformlarda tehlikeli boyutlara ulaşan LGBT sapkınlığı muhalif kesim tarafından destek görmeye devam ediyor. Konya'da Türkiye İşçi Partisi İl Örgütü'nün bulunduğu binaya LGBT paçavraları asıldı. TİP İl Örgütü tarafından asılan paçavralar büyük tepki çekti.
Paçavralar Türk bayrağı ile kapatıldı
Skandalın ardından bir grup genç, TİP İl Örgütü'nün astığı paçavraların üzerini kapatacak şekilde bir üst kattan büyük bir Türk bayrağı astı.
LGBT paçavralarının üzerinin kapatıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.