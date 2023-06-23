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Konya’da bir grup genç LGBT paçavralarının sergilendiği binaya Türk bayrağı astı

Konya'da Türkiye İşçi Partisi (TİP) İl Örgütü'nün bulunduğu binaya LGBT paçavraları asıldı. Bir grup genç, TİP İl Örgütü'nün astığı paçavraların üzerini kapatacak şekilde bir üst kattan büyük bir Türk bayrağı astı. LGBT paçavralarının üzerinin kapatıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

10:19 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bir grup genç, TİP İl Örgütü'nün astığı LGBT paçavralarını Türk bayrağı ile kapattı.

Bir grup genç, TİP İl Örgütü'nün astığı LGBT paçavralarını Türk bayrağı ile kapattı.

Doğrudan aile yapısını hedef alan, sosyal medya ve dijital platformlarda tehlikeli boyutlara ulaşan LGBT sapkınlığı muhalif kesim tarafından destek görmeye devam ediyor. Konya'da Türkiye İşçi Partisi İl Örgütü'nün bulunduğu binaya LGBT paçavraları asıldı. TİP İl Örgütü tarafından asılan paçavralar büyük tepki çekti.

Paçavralar Türk bayrağı ile kapatıldı

Skandalın ardından bir grup genç, TİP İl Örgütü'nün astığı paçavraların üzerini kapatacak şekilde bir üst kattan büyük bir Türk bayrağı astı.



LGBT paçavralarının üzerinin kapatıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TİP'lilerden LGBT'ye destek açıklamaları

TİP'li Sera Kadıgil, TRT ekranında yayınlanan seçim konuşmasında eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılmasını vadetmişti. Kadıgil,
"Kadın olmayı, LGBTİ olmayı hakaret sayan ataerkiyi başlarına yıkacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini mutlaka sağlayacağız."
şeklinde konuşmuştu.
TİP'li Erkan Baş ise geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada,
“Partimizin açık eşcinsel kimlikli milletvekili adayı olacak. Bu adaya LGBTİ+ örgütleri, platformları karar verecek.”
demişti.


#Konya
#TİP
#LGBT
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