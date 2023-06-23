Konya’da bir grup genç LGBT paçavralarının sergilendiği binaya Türk bayrağı astı

YouTube Kids başta olmak üzere dijital içerikler ile her eve giren LGBT propagandası, temel insan haklarını hiçe sayıyor. Annesiz veyahut babasız büyütülmek istenilen, cinsellikten bihaber olan çocukların zihinleri kirletiliyor. Uzmanlar tehlikenin farkında olmayan aileleri uyarıyor.