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KONYA

Konya'da 'içme suyu salgına neden oldu' iddialarına yalanlama: Analizlerde olumsuz bir parametreye rastlanmadı

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde bulantı, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı bin 200'ü geçmiş, bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak inceleme başlatılmıştı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, "Su numunelerinin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılmış, analizler sonucunda olumsuz bir parametreye rastlanılmamıştır." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Konyada içme suyu salgına neden oldu iddialarına yalanlama: Analizlerde olumsuz bir parametreye rastlanmadı
Konya'da bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşlar

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde geride kalan gün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı bin 200'ü aştı. Bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Ereğli ilçesinde 576 kişinin bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvurması üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, Ereğli'de bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuruların artması nedeniyle "içme suyu zehirlenmesi" iddialarının gündeme geldiği belirtildi.

"OLUMSUZ BİR PARAMETREYE RASTLANILMADI"

İddialara ilişkin incelemelerin tamamlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ereğli'de 2 noktadan alınıp laboratuvarımıza ulaştırılan su numunelerinin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılmış, analizler sonucunda olumsuz bir parametreye rastlanılmamıştır. Konya merkezde olduğu gibi Ereğli ilçemizde ve tüm ilçelerimizde içme suyumuz İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygundur. Sağlıklıdır ve sürekli kontrol altındadır. Tüm hemşehrilerimize saygıyla duyurulur."

Ereğli'de bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvuran 576 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Konya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuru bin 200'ü geçti
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Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, cumartesi gece yarısından itibaren ilçe devlet hastanelerine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle bin 200'den fazla kişi hastanelere başvurdu.
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Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesi'nde yaşanan yoğunluk bu sabaha doğru azaldı.
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Hastanelere başvuranlar taburcu edilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi.
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İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.
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İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.
Konya'nın 2 ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuru bin 200'ü geçti
Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı bin 200'ü aştı. Bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
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